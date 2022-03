Els rastrejadors Covid indignats: Perdran la feina el 16 de març

Els rastrejadors de Covid denuncien que Salut els ha comunicat que es quedaran sense feina el 16 de març. Ho denuncia el sindicat CNT. Avui en parlem amb el Joan que és un rastrejador Covid i membre de la secció sindical de rastrejadors de la CNT, que ens explica que: “Nosaltres estem d'acord amb els canvis de protocol que afecten la vida de la gent, per descomptat, però el que no podem entendre és que després de dos anys de pandèmia, dos anys d'inversió en Salut, dos anys de fer les coses bé, de cop tot això s'acabi. És absurd. Si alguna cosa bona ha de tenir la pandèmia és que el sistema de Salut ha de sortir molt més reforçat. Lo ideal és que no desmantellin el sistema de rastreig, és la nostra demanda més important. Perquè encara que els protocols sobre contactes estrets i positius hagi canviat que, repeteixo, estem d'acord amb aquests canvis, igualment el sistema de rastreig continua sent útil. La nostra labor com a rastrejadors és ajudar a les persones que han de fer aïllament, proporcionar-los l'ajuda que necessitin, perquè hi ha gent que ha de fer un gran esforç per fer la quarentena. I encara no s'han acabat aquestes quarentenes, i crec que calen rastrejadors que ajudin a aquestes persones. Entenem que les coses han canviat i que s'ha de canviar el model, però si s'ha d'eliminar el sistema de rastreig, els que es menjaran la feina que feiem nosaltres seran els CAPS, i el que demanem és que es reforci als CAPS amb aquesta plantilla, que ara mateix està entre 200 i 300 persones, que estem totalment formats per fer moltes tasques dins el CAP. Però de moment des de Salut no tenim resposta. Hem enviat correus, hem intentat contactar amb diverses persones, però hi ha hagut total silenci, i com a molt se'ns ha fet arribar que les coses han canviat i que s'elimina el sistema de rastreig. És trist, però és així. Vam arribar a ser unes 600 persones, i ara mateix deuen haver unes 300 persones, hi ha molta gent a molts llocs diferents fent rastreig, que a més és una feina difícil i complicada, especialment al principi quan hi havia molta menys informació que ara.