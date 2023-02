Els quioscos de Barcelona amplian la seva activitat econòmica

L'Ajuntament de Barcelona modificarà els percentatges de l'espai que els diaris i les revistes ocupen als quioscos de la ciutat passant del 80% a un mínim del 51%. I també es permetrà que puguin vendre cafè o menjar envasat per emportar i flexibilitzar els horaris d'obertura. A través d'un comunicat, el consistori explica que aquesta setmana tramitarà la modificació de la normativa que permetrà ampliar l’oferta de productes dels quioscos. L'objectiu és anar cap a un model "més sostenible i viable econòmicament" mantenint la venda de publicacions com a "activitat principal".

D'aquesta manera, segons l'Ajuntament, es dona compliment a l'acord d'abans de l'estiu amb l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província (APVPBP), el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’Associació de Quioscos de la Rambla.

El regidor de l'Ajuntament Jordi Martí ha defensat que els canvis tenen com a objectiu que l'activitat dels quioscos "sigui sostenible" i ha afegit que era una demanda que també havien fet els editors de diaris i revistes. Les noves condicions seran vigents fins al 2031 i a partir de llavors, Martí diu que s'haurà de fer una "reflexió" i "plantejar els canvis que siguin necessaris". "Hem garantit que fins al 2031 no desapareguin els quioscos", ha resumit.

Un primer bloc de propostes ja es va autoritzar al setembre, com els caixers automàtics, i ara ja està un segon bloc amb la resta de canvis.

Fins ara el 80% de l’espai havia d’estar destinat a exposar diaris, revistes i altres publicacions i hi havia la possibilitat de destinar el 20% de la resta a la venda d'altres productes, com loteries, 'souvenirs', regals, targetes de transport, entrades o recàrregues de mòbils. Amb els canvis, el percentatge per a diaris i revistes baixa a un mínim del 51% i s'amplia fins al 49% l'espai autoritzat per vendre altres productes. Dins d'aquest 49%, el 20% serà per a la venda de 'souvenirs'.

Pel que fa als horaris, es redueix l’obligació d’obertura diària de 8h a 15h i la nova franja se situa de 9h a 14h.

En relació a la possibilitat de vendre menjar envasat per emportar, fins ara no permès, s'establirà que els productes no podran ser manipulats ni es podran consumir al quiosc.

D'altra banda, també s'obrirà l'opció d'oferir serveis promoguts per l'Ajuntament, d'atenció social de proximitat. Com per exemple la xarxa de seguiment del programa Vincles, destinat a reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar.

L’acord no serà vigent fins que passi un període d’exposició pública de 20 dies i es publiqui al BOPB. En el cas dels quioscos de la Rambla, 11 en total, estan regulats per llicència i en aquest cas es tramitarà properament i s’adequarà el text a la normativa específica que regeix per la Rambla.

Actualment, dels 296 quioscos que hi ha a la ciutat, n’hi ha 259 adjudicats i 9 més cedits a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), per la seva explotació via una cooperativa. Actualment hi ha 28 quioscos vacants dels quals està previst retirar-ne 6 durant l’any 2023. Des del 2014 s’han tramitat 190 transmissions de titularitat de quioscos i una quarantena de renúncies.

