Els professors titllen “d’engany ”la mediació amb Educació

Els sindicats mantenen la vaga fixada per aquest dimarts i dimecres després de titllar "d’engany" les quatre sessions de mediació que s’han fet al departament de Treball amb Educació.

Així, lamenten que les posicions continuen d’allò més allunyades i denuncien la “incapacitat negociadora” de la conselleria encapçalada pel Josep González Cambray, de qui demanen la dimissió com a màxim responsable.

El departament, per contra, defensa que ha fet “els moviments necessaris” i sosté que no es poden atendre les demandes dels sindicats “totes i al mateix temps” pel seu elevat cost econòmic. També demanen als representants que acudeixin a la mesa sectorial prevista per aquest dijous.

Després de pràcticament una setmana de l’inici del procés de mediació entre els sindicats educatius i el departament d’Educació, finalment no s’ha pogut arribar a un acord, i es mantenen les dues jornades de vaga convocades per aquesta mateixa setmana.

Després d’estar reunits matí i tarda, els membres del comitè han sortit lamentant el fracàs del procés, a causa del “tarannà autoritari” de la conselleria.

La seva portaveu, Eli Pericas, ha explicat que “no s’ha atès cap de les demandes” que proposaven per “revertir les retallades”. “No es té en compte el dictamen del Consell Escolar de Catalunya pel que fa a la moratòria del calendari, es contemplen demandes per després de la legislatura actual o es demana que s’assumeixi l’horari de permanència al centre del professorat de secundaria”, ha criticat.

Per això ha assegurat en nom dels assistents que no es desconvocaran les aturades mentre no es resolgui un conflicte que ha qualificat “d’enquistat” que disposa d’un suport “unànime”. També ha carregat contra el president, Pere Aragonès, per “tolerar aquesta situació” i no fer res davant la “precarització” dels treballadors del sector.

Després de la lectura del manifest, han intervingut altres representants, com Joan Alís, Lorena Martínez o Marta Minguella. Tots ells han assenyalat que la mediació ha finalitzat després que l’equip responsable del departament de Treball hagi considerat que ja “no tenia sentit” perquè les propostes dels dos actors estaven massa “allunyades”.

Tot i això, han afirmat que “volen seguir negociant”, sempre i quan, siguin propostes que ajudin a revertir les retallades dels darrers anys i que no s’hagin d’aplicar passada la legislatura actual. “Veníem d’unes meses sectorials on el departament no negociava, per això hem hagut de recórrer a la mediació", ha dit Alís, " de la proposta de 14 punts, el departament no s’ha mogut de forma rellevant en cap”.

En la mateixa línia s’ha expressat Martínez, que ha admès que en algun espai han notat un cert acostament que desapareixia un cop tocava "materialitzar els acord en paper”. Per tots aquests motius, els membres del comitè han avisat que convocaran més mobilitzacions. “Hem constatat que el departament ens dona l’esquena”, ha reblat Minguella.

Unes mesures amb un cost “altíssim”

D’altra banda, Educació ha defensat que ja s’han fet “els moviments necessaris” per arribar a un acostament amb els membres del comitè de vaga durant les darreres jornades. En aquest sentit, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ha admès que estan al dia de les peticions, però ha insistit que una reversió de les retallades té un cost “altíssim” i que no es poden assumir les mesures de forma immediata i per complet. “Estem gestionant diners públics”, ha afegit.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Collell ha subratllat que la conselleria ja ha posat en marxa un seguit d’iniciatives de cara al pròxims curs i ha recordat que la legislatura és llarga i que es farà tot el que es pugui. També ha aprofitat per demanar als sindicats que tornin a la mesa sectorial, que és “on es prenen els acords”.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura (àudio).