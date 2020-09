Els professors de secundiaria "abandonats" pel departament d'Educació

Els professors de secundària han alçat la veu per denunciar el que consideren una actitud “displicent i irresponsable” per part del Departament d’Educació. Avui ha parlat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Xavier Massó, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària (ASPEPC-SPS). El sinicalista i professor ha dit que: “Quan Educació parla d’abaixar ràtios fins a un màxim de 20 sempre s’està referint a infantil i primària i estan deixant de banda secundària, en què no s’està vetllant per garantir les mesures de seguretat per fer front a la covid-19"

SENSE CONTACTES DES DE JULIOL AMB EDUCACIÓ

.El sindicat assegura que: “ Entre els professors hi ha sensació de desemparament i de caos”. Xavier Massó ha denunciat que : “Des del juliol no tenen cap contacte amb el departament i que el president, Torra, no els va convocar a la reunió d’aquest dilluns tot i ser el principal sindicat de secundària”. Massó assegura que: “Ens assabentem de tots els canvis per la premsa”. El sindicat ASPEPC-SPS afegeix que hi ha “crispació” i “sensació de falta de seguretat” entre el professorat.

CAL REBAIXAR RATIOS

Massó assegura que: “ Amb les ràtios vigents a secundària (30) i a batxillerat i FP (35) i amb espais limitats és impossible mantenir la distància de seguretat”. El secretari general de l’ASPEPC-SPS afirma que és “Contradictori” que el govern exigeixi mesures de seguretat com evitar les reunions de més de 10 persones i, en canvi, “ajuntar una trentena de joves en una aula de 40 metres quadrats”.