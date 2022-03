Els preus de l'electricitat posen en perill la viabilitat de moltes empreses

La crisi de preus desencadena per la guerra a Ucraïna, amenaça amb conseqüències cada cop més importants arreu del món. A Catalunya, l'escalada del preu de coses com la benzina o la llum han obligat a algunes empreses a aturar-se, i segons PIMEC pot fer perillar fins a 320.000 llocs de treball. Avui parlem amb el Pere Guerra, que és el vice-president de PIMEC-Energia, que ens diu que “la cosa no pinte bé, la situació és molt greu, segons una enquesta que hem passat des de Pimec i que han respost centenars d'empreses, un 16% de les pimes pot quebrar pels elevats preus de l'energia. I realment el que està passant és que un mercat mal dissenyat, el d'electricitat, s'ha tornat boig. En part per la guerra, sí, però en part també per un sistema deficient d'assignació de preus de l'electricitat. No pot ser que el gas, que és l'energia més cara, dicti el preu de la llum. I això és una anomalia que portem molts anys arrosegant, masses. El problema està clar. Si les centrals nuclears, les hidràuliques... si molts fonts d'energia estan venent a preus de gas, i el gas està astronòmicament car, és absurd que es continui venent a preu de gas. Les elèctriques s'estan fent d'or, estan guanyant una quantitat de diners aquests dies colossal, i els consumidors es desagnen, les pimes a punt de tancar moltes d'elles... des de Pimec portem molts anys intentant actuar, i sembla que això es pot arribar a subsanar aquests dies, el que passa és que a l'altre banda hi ha gent molt poderosa, que està guanyant molts diners, i això costa molt. Hi ha empreses que s'estan plantejant tancar un parell de mesos, o fins i tot empreses que volen tancar fins a l'estiu, a veure com evoluciona la situació. I des de Pimec ens preguntem quan actuarà la Comissió Europea i fins i tot el Govern d'Espanya, perquè aquesta situació no pot perdurar. Les Pimes estan ara mateix amb costos d'energia totalment inassumubles, i cal actuar. Fins ara teníem com a pretext que això del mercat elèctric era una cosa europea, però la pròpia comissió ha obert la porta a corregir aquestes anomalies. No pot ser que les elèctriques s'estiguin fent d'or venent l'electricitat a preu de gas.