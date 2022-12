Els perills dels nens hiper regalats

Està a punt d'arribar el pare Noel ,el tió o els reis mags d'Orient i venen carregats de regals. Què passa quan a un nen o nena li arriben molts regals? Es produiria el síndrome del nen hiper regalat. Com ho hem de fer bé parlarem amb la professora del departament de psicologia de la Universitat de Girona, Merche Martin.



- Què és el síndrome del nen hiper regalat?



Abans de tot vull dir que no és un trastorn sí que es coneix amb el nom d'un síndrome, però no ho trobarem com un diagnòstic. El que sí que detectem és que pot tenir determinants factors de risc sobretot amb els més petits. Un nen hiper regalat la mateixa paraula ho indica, un excés de regals materials.



- On està el límit?



De vegades és una mica complicat com bé deies els nens per aquesta època tenen molta il·lusió com també als pares i mares, no podem negar que ens ha agrada, però de vegades és culpa dels grans perquè volem que els nostres nens siguin feliços i el que fem és carregar-los de regals. Estem generant un excés de regals que ens acosten més cap el consumisme, egoisme i frustració per si el pròxim any no hi ha la mateixa quantitat de regals. Hem de trobar un equilibri i saber fins a quin punt aporta beneficis.



- Es poden convertir a causa d'aquest excés de regals en nens egoistes i materials?



No és una relació de causa-efecte perquè no vol dir que si li regalo el meu fill 20 regals, de cop es converteixi en un nen egoista, però sí que hi ha estudis que demostren que hi ha una relació, és a dir, el nen té un major factor de risc a patir-ho.