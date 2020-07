Els pediatres alerten d'una tardor complicada si coincideixen la grip i la covid-19

Pediatres que han participat en la trobada "Mesures davant una segona onada de COVID-19", organitzat per l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), han alertat d'una tardor assistencial "complicada" si coincideixen una segona onada de COVID-19, el virus respiratori sincitial (VRS) i la grip. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra , ha estat el pediatre Dr. Josep Serrano, membre de la societat Catalana de Pediatria, per parlar del tema.

Encara que la pandèmia per SARS-COV-2 no ha tingut una incidència important en els nens, els pediatres adverteixen que es desconeix quins efectes pot tenir si aquesta coincideix en el temps amb els altres dos virus de gran impacte en l'edat pediàtrica.

En el cas de la grip, els nens són una població àmpliament afectada per aquest virus, a més d'uns grans contagiadores d'aquesta, podent posar en perill als adults ja de per si mateix vulnerables a la COVID-19, assenyala la AEP.

La incidència d'ingressos hospitalaris en nens menors d'un any pel VRS a Espanya és de 40,2 casos/1.000 nens/any, i té un cost directe de l'hospitalització superior als 3,6 milions d'euros anuals, la qual cosa suposa un impacte econòmic molt important per a la societat. Altres mesures preventives aconsellades pels pediatres, amb objectiu de fer front a aquesta "tempesta perfecta" de virus de cara a la tardor, passen per la vacunació enfront d'aquelles patologies per a les quals existeix ja immunització, com és el cas de la grip o bé els anticossos monoclonals enfront del VRS en pacients de risc. A més, "les institucions sanitàries han de desenvolupar estratègies per a assegurar l'adequada protecció dels professionals sanitaris, pedra angular en la detenció d'aquesta pandèmia", assegura la doctora.