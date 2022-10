Els panellets vindran amb preus continguts

El Gremi de Pastisseria de Barcelona confia mantenir les vendes de panellets artesans durant la Castanyada 2022 i no en preveu un encariment generalitzat.

El Gremi calcula que, durant els 10 - 12 dies que dura la campanya de Tots Sants, es vendran prop de 250.000 kg de panellets artesans a tot Catalunya, una xifra semblant a la de l’any passat.

El fet que Tots Sants caigui en dimarts facilitarà els desplaçaments a segones residències i beneficiarà també a les pastisseries de fora de les grans ciutats.

El Gremi no preveu un encariment dels panellets artesans del nivell de la inflació tot i l’escalada de preus de l’energia i les matèries primes que està afectant el sector.

El pinyó, tot i el seu alt preu, no ha patit un encariment però ingredients como els ous o el sucre han doblat els preus en els últims mesos. I també s’ha disparat de preu una peça clau: la llum o el gas que es necessiten per mantenir els forns a altes temperatures a l’hora de coure els panellets.

Sens dubte, el que més està afectant el sector és la pujada de preus de l’energia. Tal i com apunta el president del Gremi, Antoni Bellart (Pastisseria Triomf), “Per a una pastisseria mitjana, la factura de la llum ha passat d’uns 2.000€ a entre 4.200€ i 4.800€. Això, sumat a la incertesa sobre els costos energètics en el futur, fa que alguns ja hagin hagut de baixar la persiana.” I afegeix: “Els pastissers pràcticament no podem repercutir la pujada de costos en el preu dels nostres productes artesans, com fan molts altres sectors. No som un producte de primera necessitat i perdríem vendes”.

Encara sobre els preus dels panellets, el Gremi adverteix que alguns supermercats i cadenes de forns-cafeteries que venen brioixeria industrial ofereixen panellets de patata a preu de panellet artesà fet amb massapà (pols d’ametlla, ou i sucre).

“Tot i les enormes diferències en el cost dels ingredients utilitzats, ens estan donant gat per llebre oferint paquets de 3 o 4 panellets industrials i cobrant-los a preu de pastisseria o, fins i tot, superior.”, alerta Bellart.

Com reconèixer els panellets ‘de veritat’

El Gremi reivindica de nou la qualitat dels panellets artesans de pastisseria i dona alguns consells per diferenciar-los dels industrials que podem trobar als supermercats i cadenes de cafeteries:

1. Comprovar o preguntar la composició: el panellet artesà segueix la recepta tradicional. Es fa amb massapà (pols d’ametlla, ou i sucre) per aconseguir un panellet molt més gustós i tendre. Els industrials, en canvi, porten fècula (de patata o moniato), aigua, etc.

2. Fixar-se en la qualitat i origen dels ingredients: els panellets artesans es fan amb ingredients de màxima qualitat com ametlla marcona (una de les varietats més saboroses i apreciades, que es ven a 14-15€/kg), pinyons del país (un ingredient molt preuat que aquest any se situa en uns 53€/kg) o cacau d’origen. Els industrials porten pinyons asiàtics, molt més assequibles però d’una qualitat molt pitjor.

3. Comprovar si porten conservants: els artesans no porten cap mena de conservant ni colorant artificial. Els industrials, en canvi, poden haver estat elaborats fa mesos i portar setmanes al lineal del supermercat.

4. Interessar-se pel procés d’elaboració: els panellets artesans s’elaboren un a un, de forma artesanal, i només unes hores abans de vendre perquè siguin tendres a l’hora de menjar-los. Per preparar una plata variada, un pastisser pot trigar més de tres hores.

El de pinyons, el més venut

El panellet clàssic de pinyons continua sent el més venut amb diferència (el Gremi calcula que tres de cada 4 panellets venuts son de pinyons).

Els d’ametlla, de coco, el bolet (massapà flamejat), el de castanya o de cafè, són altres clàssics. Però els pastissers segueixen innovant, amb panellets de sabors a plàtan, gerds, cítrics, de figues, quadrats o amb noves formes vinculades a Halloween (carbasses, fantasmes, calaveres, etc).

Pel que fa al seu origen, es creu que es troba en els antics cultes funeraris. Segons l’etnòleg Joan Amades, els panellets serien hereus d’un petit panet anisat que es preparava com a ofrena per als difunts. Altres teories asseguren que van a ser els àrabs els qui van crear aquesta tradició pel seu tipus de massa.

