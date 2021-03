Els nous trams mòbils pels autònoms que s'estan negociant

El Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social planteja un ventall de 13 trams perquè els treballadors autònoms enquadrin la seva base de cotització i paguin en funció dels seus ingressos a final d'any. Ens ho explica amb més detalls la Sandra Zapatero, presidenta de CETAC a Catalunya.

Els autònoms pagaran més?

No és exactament així, és una reivindicació històrica que el col·lectiu d'autònoms i autònomes han reclamat, que és pagar en funció d'allò que guanyen. El sistema que hi havia fins ara no era just, perquè hi havia persones que estaven sobre cotitzant, és a dir, fan una aportació per sobre de les seves possibilitats i també hi ha d'altres que estan infra cotitzant, és a dir, segurament tenen un rendiment millor i no aporten prou.

S'està parlant de cotitzar per trams, hi haurà tretze, aquelles persones autònomes que tinguin un rendiment inferior al salari mínim interprofessional, és a dir, menys de 30 mil euros l'any, se'ls aplicarà una tarifació especial més reduïda, els que superin el salari mínim, no tindran cap modificació perquè ja fan bé la seva aportació.

En aquest que estan dintre d'aquest salari mínim interprofessional es parla de dos trams. Aquells que estiguin en un rendiment per la meitat del salari mínim aportarien un 30%, serien uns 90 euros aproximadament i no 286 euros que és el que estan pagant a l'actualitat. Aquests que estiguin entre el 50 i el 100% del salari mínim, pagarien un 60% d'aquesta base que serien uns 170 euros. Aquells que estan en el salari mínim fins als 30.000 es quedarien igual.

Quan està previst que entri en vigor?

El ministeri s'ha compromès que aquest primer trimestre estigui l'acord tancat. Es començarà a aplicar a partir de l'1 de gener del 2022.

Amb aquesta nova mesura creus que quedaran solucionades aquelles petites feines que es pagaven en negre?

Ara mateix hi ha la tarifa plana que és aquella superreduïda de 60 euros, que deixarà d'existir i es crearà la tarifa superreduïda per aquelles persones que no arribarien el salari mínim interprofessional, per tant, entenem que estarà a l'abast de tothom i no hauria d'haver-hi persones fent una activitat sense estar donat d'alta.