Els nous reptes dels síndic de greuges de Barcelona

Comencem la col·laboració amb el nou programa del síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ens explica els objectius d'aquesta nova etapa i els nous reptes que s'ha plantejat.



- Quina serà la línia que seguirà el síndic de greuges durant aquesta nova etapa?



Aquesta institució té moltes potencialitats, considero que la primera tasca important és donar-la a conèixer a la ciutadania i també als tècnics o tècniques de l'ajuntament per saber que poden fer i com poden ajudar a millorar la vida de la gent de Barcelona.



La línia seguirà com fins ara, rebre queixes per un mal funcionament de l'ajuntament quan la gent consideri que hi ha un greuge

Cap a ella o cap a un col·lectiu. El que farem serà implementar si la queixa és positiva, és bona o algú que es queixa perquè vol canviar coses, el que hem de fer és fer un pas cap endavant i plantejar millores a l'ajuntament abans que rebem les queixes. Hem obert diferents actuacions d'ofici amb l'ànim de millorar el funcionament de l'administració municipal.



- Això es tradueix com una actuació i prevenció a peu de carrer?



Sí, estem parlant dels drets humans de proximitat i de la ciutat, malauradament sempre ens recordem dels drets humans quan patim una violació dels nostres drets. Hem de treballar a peu de carrer, percebre els hàbits de la ciutadania per poder prevenir-les. Sobretot ens hem de plantejar canvis per poder millorar.



Ja hem començat amb els joves sense referents familiars, malgrat que hagin vingut de fora, són els nostres joves perquè estan a casa nostre, per tant, en l'àmbit de les seves competències volem saber que s'està fent amb aquests joves i quines millores es podrien fer, no només per donar-li un aixopluc sinó també per poder projectar la seva vida laboral.