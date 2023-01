Els mossos es reuniran amb interior per analitzar l'augment de casos de violència masclista

Com cada setmana analitzarem l'actualitat policial amb la portaveu de SAPFEPOL, Imma viudes.



-Avui teniu una reunió força important amb Interior davant de l'augment de casos de violència masclista.



Efectivament, no només ens reunirem nosaltres sinó que el ministre farà diferents reunions amb la resta de responsables de cossos de seguretat de l'estat. Al llarg del dia d'avui es reuniran amb tres membres del cos per poder analitzar tots aquests casos que hi ha hagut i valorar si cal implementar canvis perquè segurament s'haurà de fer una reflexió durant les pròximes setmanes de què està passant, si s'ha d'elaborar un nou protocol per alertar a les víctimes, sí que està funcionant el sistema de detecció i valoració de risc que hi ha, es diu SIAP i es tracta d'un sistema que s'utilitza en tot l'Estat on es fan qüestionari a les víctimes per determinar el risc imminent que pateixen. Aquesta valoració de moment està funcionant perquè una de les dones que va morir a Catalunya li havia baixat la valoració de risc perquè aquesta dona no va voler declarar davant del seu agressor en una denúncia anterior i malauradament la va matar.



- L'augment dels casos és un problema a causa de la seguretat o a un control d'alerta?



Els cossos de seguretat com la resta d'implicats també anem actuant en funció de l'experiència hi ha hagut molts canvis d'ençà que es va elaborar la primera llei de violència masclista en aquest país i s'estan fent bé les coses, però evidentment hem d'analitzar que està passant per poder fer front aquest problema. Ara s'està analitzant que en aquest protocol actualitzat també s'informi les parelles actuals de persones que hagin estat condemnades per maltractament.