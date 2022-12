Els mossos posen un 65% més de denúncies per tinença d'arma blanca

Els delictes amb arma blanca són una forma de violència greu que pot tenir conseqüències devastadores per a les víctimes i les seves famílies.

Les armes blanques inclouen qualsevol objecte tallant o punxant, com ara ganivets, navalles i agulles, i s'utilitzen per ferir o matar a una altra persona.En molts països, els delictes amb arma blanca són un problema greu de seguretat pública.

Sovint es produeixen en situacions de violència al carrer o durant robatoris, i poden ser el resultat de conflictes personals o de disputes pel control de drogues o el territori.

Els joves i els homes són més propensos a ser víctimes i perpetradors d'aquests delictes, encara que també poden ser comesos per persones de qualsevol edat o gènere.Encara que és difícil determinar amb precisió la magnitud de l'afer dels delictes amb arma blanca, se sap que tenen un impacte significatiu en la societat.

Poden causar lesions greus o fins i tot la mort, i poden generar por i ansietat en la comunitat. A més, poden tenir un impacte econòmic significatiu a causa dels costos d'atenció mèdica i tractament de les víctimes, així com dels costos de processament i empresonament dels perpetradors.Per abordar el punt dels delictes amb arma blanca, cal adoptar un enfocament multifacètic que inclogui mesures en l'àmbit individual, comunitari i sistèmic.

En l'àmbit individual, això pot incloure programes de prevenció de la violència i de mediació de conflictes, així com programes de tractament per a persones amb punts d'addicció o trastorns mentals. En l'àmbit comunitari, això pot incloure iniciatives d'intervenció primerenca i de suport a les víctimes, així com programes de sensibilització i prevenció de la violència.

En l'àmbit sistèmic, això pot incloure polítiques i programes que abordin les desigualtats estructurals i promoguin la justícia i la seguretat en les comunitats.Cal tenir en compte que la prevenció dels delictes amb arma blanca és un repte complex i requereix un esforç a llarg termini i sostingut de tots els actors clau, incloent-hi governs, organitzacions de la societat civil i comunitats locals.

Els mossos han posat un 65% més denúncies per tinença d'armes blanques que en 2019.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de Mossos d'Esquadra, Imma Viudes (àudio).