Els mossos donen un nou cop a la xarxa de falsificació de carnets de conduir

Com cada setmana fem un repàs per l'actualitat policial amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de Mossos d'esquadra, Imma Viudes



- Els mossos d'Esquadra han trobat l'agressor de la víctima de violació ara habitació d'un dels sospitosos.



Recordareu que el passat dia 1 de novembre una noia va ser violada d'una manera bestial, de fet, el camioner que la va descobrir es pensava que estava morta. Aquesta noia ha patit seqüeles, com la pèrdua del 90% de la capacitat auditiva, cinc intervencions quirúrgiques i encara està en tractament mèdic. Per sort, va poder salvar la vida, però les seqüeles són brutals. El problema que teníem és que els nostres companys i companyes no disponíen del testimoni de la noia perquè no recordava els fets, a més a més, no hi havia testimonis, les úniques imatges de les quals disposàvem no eren nítides, és a dir, la investigació era realment complicada. Des d'aquí felicito els companys i companyes perquè amb tan pocs indicis han descobert més pistes.



- El que és clau en una investigació com aquesta és la discreció perquè el culpable no tingui gaires pistes de com va.



Exacte, és molt important evitar infiltracions a la premsa perquè és un tema delicat i no comptes amb aquesta línia d'investigació amb proves incriminatòries cap a la persona. Hem d'intentar protegir-la el màxim possible per evitar que transcendeixi. En aquest cas i per sort, vam poder tirar del fil per fer un seguiment de la persona sospitosa i ara sí que es pot dir que la investigació està ben lligada, sembla que les proves incriminatòries són molt sòlides.



- Com ha estat aquest nou cop contra la xarxa de falsificació de carnets de conduir?



Fa ben bé un any, es van detenir a les persones principals que estaven en aquest entramat. El cap de la cúpula de la trama era un informàtic que treballava per la DGT a través d'una empresa externa. La primera investigació ha permès la detenció d'aquesta segona operació on hi ha 14 detinguts més per passar a disposició judicial.