Els Mossos d'Esquadra desmantellen un taller clandestí al Creixell

Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona van detenir dilluns passat al Creixell (Tarragonès) un home de 32 anys, com a presumpte autor de dos robatoris o furts d’ús de vehicles.

L’endemà, l’entrada i perquisició al local va permetre acreditar els delictes de receptació i falsificació de documents.

La investigació es va iniciar fa unes setmanes arran d’informacions que assenyalaven l’existència d’un local ubicat a la via Apia del Creixell habilitat com a taller de motocicletes que podrien ser sostretes.

Els investigadors van anar dilluns passat a fer comprovacions i van localitzar un local amb un persona amb granota de mecànic que manipulava diverses motocicletes en un espai habilitat com a taller. En aquest sentit, als agents els hi va sorprendre el gran nombre de peces i parts de motocicletes que hi havia i van fer comprovacions amb els números de bastidors de dues motos que no es trobaven en procés de desmuntatge.

Les dues motos constaven com a sostretes durant les darreres setmanes a la ciutat de Barcelona. Per aquest motiu els agents van detenir l’home a qui li constava un antecedent policial per sostracció de motocicletes.

Davant la possibilitat que en aquest taller clandestí hi hagués més indicis incriminatoris, els investigadors van sol·licitar al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell autorització per fer una entrada i perquisició que es va concedir per portar-la a terme l’endemà, dimarts, a la tarda.

Es dona la circumstància que, en el lapse de temps entre la detenció i l’entrada judicial, va aparèixer estacionada davant del taller clandestí una tercera motocicleta que es va comprovar que havia estat sostreta diumenge passat a Barcelona.

L’entrada i perquisició al local es va fer amb el suport d’agents de l’Àrea Regional de Trànsit de Tarragona, concretament dels efectius del Grup de Recerca i Documentació.

Una vegada finalitzat es va poder acreditar que al magatzem hi havia indicis d’una dotzena de motocicletes sostretes, xifra que podria ascendir a les divuit ja que també es van trobar sis xassís i motors amb el número de bastidor manipulat. Aquests estan sent analitzats per determinar la seva procedència.

El detingut va passar dimecres a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat d'aquesta, i altres, noticia amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de Mossos d'Esquadra, Imma Viudes (àudio).