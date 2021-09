Els mossos demanen un pla urgent davant la deriva dels aldarulls de les festes de la Mercè

La Fecasarm ha condemnat una nova nit i matinada d'aldarulls a Barcelona per les Festes de la Mercè, en aquesta ocasió centrats a la platja del Bogatell.

"Els macrobotellots estan cronificats i descontrolats. Ja fa temps que venim advertint que això passaria i és inadmissible", ha assenyalat el secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, que considera "evident" que els macrobotellots continuen a la seva màxima expressió pel tancament dels locals d'oci nocturn a Catalunya.

Per tot plegat, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals insisteix en la necessitat "d'accelerar" l'obertura de l'oci nocturn abans del 15 d'octubre per evitar més festes il·legals multitudinàries a la via pública.

"Els botellots degeneren en problemes d'ordre públic molt greus, amb agressions, saquejos i actes vandàlics, com està succeint ara a Barcelona per la Mercè, però que ja havia passat a les festes de Gràcia, Sants o al macrobotellot de la UAB", ha recordat Boadas.

"Per tant, demanem a Salut que acceleri els tràmits per evitar més episodis de botellots en els propers caps de setmana. Això és intolerable", ha recalcat el secretari general de la Fecasarm, que apunta igualment que costarà molt erradicar els botellots.

"Trigarem molts anys a poder-los revertir. La gent jove ja s'ha acostumat a fer la festa al carrer, a la via pública", ha conclòs Boadas.

Per altre banda Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, ha valorat la situació de crisi a Herrera a COPE Catalunya (àudio) "Cal fer una reunió el més urgent possible per a valorar la situació i els diferents factors que ens ha portat a això" ha explicat Viudes.

Al l'ajuntament de barcelona el grup municipal del PP ha demanat aquest dilluns la dimissió del govern després dels aldarulls de les festes de la Mercè, en el marc dels marcrobotellots que es van celebrar a plaça Espanya i a la platja del Bogatell.

Per la seva part, la regidora i portaveu adjunta d'ERC, Elisenda Alamany, ha emplaçat al govern d'Ada Colau i Jaume Collboni a "apartar-se" després d'assegurar que "no se’n surt" en les seves funcions. "Si no se'n surt, és perquè no vol o perquè no pot. Per tant, que s'aparti i ens deixi liderar Barcelona als que volem fer-ho", ha assenyalat.