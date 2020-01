Els mossos demanen material per protegir-se del coronavirus a l'aeroport de Barcelona

El sindicat independent de mossos d'esquadra, USPAC ,demana a la conselleria d'interior informació sobre el coronavirus i material per evitar el contagi al membres de la policia catalana. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el portaveu sindical Albert Palacios ha denunciat que “És molt trist que un sindicat hagi d'informar als mossos de com protegirse del coronavirus i que no ho faci la conselleria d'interior”.

El sindicat demana material per evitar el contagi i més ara que s'ha produit un possible cas ,encara sense confirmar a Barcelona .El mossos nomès volen macaretes,guants d'un sol ús,ulleres protectores,termòletres d'infrarojos i algun tipus d'equip impermeable per a la roba.Albert Palacios ha destacat la cel.lebració a Barcelona proper mes de febrer del World Congrès i el moviment de personal que això representa amb possible contagi del coronavirus.

