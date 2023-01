Els MIR sobreexplotats

Mes del 80% dels MIR estan complint al màxim de jornada laboral i a més a més també superant les quatre guàrdies del mes. Parlarem amb el delegat de Metges de cat i vicepresident de l'associació MIR d'Espanya, Àlex Mayer.



- És un tema que porteu arrossegant des de fa molt de temps.



La veritat és que si mires diferents enquestes i són les mateixes xifres des de fa temps respecte a l'incompliment de jornades, guàrdies màximes o incompliment dels descansos obligatoris. Bàsicament, el que fan és una radiografia del sistema que encara es basa en l'aprofitament de la mà d'obra barata què representen els residents, el sistema està molt tens.



- És curiós perquè el què feu és substituir altres metges en aquest cas.



Efectivament, és cobrir la manca de personal, ets resident a l'hora de cobrar. Estem parlant que el resident del primer any té un súper una jornada laboral amb les guàrdies de part (hores extres) on pot cobrar entre 18.000 i dino 19.000 euros l'any que acaben sent uns 1300 -1400 euros sense treure les retencions. Per una part tens un sou com si estiguessis en plena formació i com si pràcticament estiguessis contemplatiu en el sistema quan la realitat és que la majoria de dies qui t'atén és un resident, qui pren les decisions també ho és, qui carrega amb la majoria de càrregues existencials és un resident i, per tant, es dona aquesta paradoxa on convoquem una vaga perquè el sistema sense nosaltres no aguanta, però, en canvi, ens paguen com si fossin estudiants en pràctiques, és una contradicció evident per part del sistema.