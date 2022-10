Els metges catalans al límit

Metges de Catalunya ha reclamat al nou conseller de Salut, Manel Balcells, que situï entre les seves prioritats la millora "immediata" de les condicions laborals i retributives del personal facultatiu.

En un comunicat, defensa aquestes mesures per començar a resoldre la crisi de professionals que pateix el sistema i per recuperar la capacitat de retenció i atracció de talent mèdic cap a la sanitat pública.

El sindicat diu a Balcells que no hi ha temps a perdre si es vol evitar la conflictivitat i l'inici de mobilitzacions que exigeixen uns professionals mèdics "esgotats, farts i amb un grau de malestar molt elevat". Per això, ha demanat mesures concretes i eficaces, i amb la màxima dotació pressupostària.

Segons Metges de Catalunya, els tres grans problemes de la sanitat són la sobrecàrrega assistencial, la precarietat laboral i retributiva i la falta de facultatius. Ha afegit que la finestra oberta amb la negociació simultània de les condicions de treball del personal sanitari públic i concertat és una "oportunitat d'or" perquè Salut pacti les millores que reclamen els professionals.

D’altra banda, l’organització ha instat el nou conseller a entomar el repte del relleu generacional de la plantilla mèdica davant la jubilació prevista de més de 3.000 facultatius entre aquest any i el 2026. En aquest sentit, ha demanat que Salut s’impliqui activament en la planificació de les necessitats de personal mèdic i la seva distribució pel territori.

Per últim, ha esperat que el diàleg obert i permanent que hi havia fins ara entre el sindicat i la conselleria es mantingui, s'incrementi i obtingui resultats.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari general de Metges de Catalunya, doctor Xavier Lleonart (àudio).