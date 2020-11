Els metges afirmen que fer l'horari que es fa als països nòrdics milloraria la nostra salut

Sens dubte la pandèmia està canviant els nostres hàbits. Podríem aprofitar aquest canvi d'hàbits per aconseguir coses positives ? D'això volem parlar amb el doctor David Ribas, que és representant de Metges de Catalunya a la taula participativa de la reforma horària: "Hem d'aprofitar qualsevol cosa que ens passi per intentar millorar. I si la pandèmia ens està ajudant d'alguna cosa és per controlar els temps a la nostra vida d'una forma diferent. Ens estem adonant que no tot és la feina. Està bé formar part d'una societat que ha de ser productiva, però també és important la família, els amics... i ser més feliços sovint també significa ser més productius. Crec que el canvi d'horari, deixar aquests horaris maratonians que estem fent ara, i començar a pensar en un horari més saludable, ens permetria ser més saludables, tenir menys malalties, ser més feliços... Hem de pensar que el fet de no poder controlar el nostre dia a dia ens fa entrar en rutines que sovint són perjudicials per la nostra salut." Quin seria l'horari ideal per respectar al màxim les necessitats del nostre cos ?: "L'horari més ideal és aquell que em permet estar amb més hores de llum, aixecar-nos més d'hora, i anar a dormir quan el Sol marxa. Pel matí és quan el nostre cervell funciona millor i és més productiu, fer una parada per dinar, continuar treballant, i després per la tarde tenir temps per poder fer coses diferents, que no siguin feina, i poder sopar a les 20:00 o les 20:30 per poder estar al llit a les 22:30 com a màxim. Sovint pensem que els mediterrànis i els nòrdics som gent molt diferent, però jo crec que podríam aconseguir canviar certs hàbits i viure amb uns horaris més saludables"