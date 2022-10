Els joves normalitzen anar al psicòleg

El dia 10 d'octubre és el dia mundial de la salut mental un dia dedicat a reflexionar sobre aquesta malaltia. Parlar de la salut mental sempre estat un tema tabú, però afortunadament amb el temps està canviant a poc a poc. Parlarem amb la directora i psicòloga d'ITA, Míriam Sánchez.



- Sembla que a poc a poc va desapareixent l'estigma sobre la salut mental.



Així és de fet en els últims vint anys, hem aconseguit una major sensibilització i major comprensió del que és patir un trastorn mental no és una elecció ni per falta de voluntat sinó que ha de veure amb molts factors que afecten la persona i que suposa per ells un patiment. Ara es pot parlar obertament i també estat amb normalitat el fet d'anar psicòleg o la psiquiatra a sense que això signifiqui alguna cosa negativa és completament al revés, és positiu i et donen un pronòstic de l'evolució d'aquestes persones que demanen ajuda.



- Encara hi ha persones què pensen que anar al psicòleg és de bojos?



Sí, però cada vegada menys, per sort avui dia anar al psicòleg o a la psiquiatra es veu com una ajuda o una eina més per resoldre allò que li passa a la persona en aquell moment, ja no és viu amb tanta vergonya. Amb la pandèmia hi ha hagut un gran increment de visites el psicòleg o psiquiatre entre la joventut i ells ho parlen amb total normalitat i ho viuen com un fet que no suposa una vergonya, tot el contrari, suposa una ajuda més, de fet una persona que demana ajuda denota que és molt intel·ligent i valenta.



- Hi ha un augment de demanda d'aquesta ajuda per part dels joves?



Sí que hem detectat un increment de persones que estan patint molt i especialment com comentàvem abans, entre els adolescents. La pandèmia va portar una situació d'aïllament, inestabilitat i desconcert per les famílies dels joves. Evidentment, qui ho ha patit més són ells, perquè probablement no tenien els recursos i es trobaven en un moment vital que necessitaven socialitzar-se i recolzar-se en aquelles activitats del dia a dia amb les que es sentien bé, la privació d'això els hi has suposat un gran malestar.