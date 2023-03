Els joves catalans són els més predisposats a canviar de país per motius laborals

Un nou estudi de YoungBussines Talents conclou que els joves catalans són els més predisposats a canviar de país per treballar. Parlem amb el director, Mario Martínez.



- Per què els catalans tenen tanta predisposició a l'hora de canviar de país per treballar?



Accepten la mobilitat com una cosa normal i no els hi sembla malament. L'estudi no profunditza molt en les causes. Podríem dir que tenen una visió més internacional en la seva vida professional.



- En l'estudi es diu que els països preferits per anar a treballar són els Estats Units, Regne Unit, Alemanya i el Canadà.



Sembla que les possibilitats laborals i de millorar en una carrera professional són majors en aquests països.



- Les empreses a l'hora de triar un perfil valoren molt els idiomes i en el nostre país anem una mica endarrerits.



Sí, però Catalunya té més domini dels idiomes, com parlen dues llengües potser els hi és més fàcil dependre un altre idioma. És un aspecte que té molta rellevància a les empreses i de fet els joves universitaris ho saben.



- El sou influeix a l'hora de canviar de país?

Sí, sobretot en els homes perquè aquest estudi conclou que els nois a Catalunya tenen com més intenció en l'aspecte econòmic, en canvi, les dones busquen més l'estabilitat, però sí en el teu país les condicions no són bones, la possibilitat de marxar fora és una alternativa interessant tant per ells com per elles.