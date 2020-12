Els investigadors de la UPC aconsellen frenar la desescalada del cap de setmana

Les dades de la pandèmia tornen a empitjorar i amenacen les festes de Nadal. Quan falten deu dies clavats per a Nadal, la velocitat de transmissió del virus i la pressió als hospitals tornen a créixer. Ara mateix, l’R se situa a l’1,11, moment en què la pandèmia tornaria a expandir-se. De fet, els investigadors del grup de recerca BIOCOMSC de la UPC, que es dediquen a preveure l’evolució del virus des del punt de vista de l’epidemiologia matemàtica, ja avisaven aquest dilluns que es podria superar l’1 els propers dies com a conseqüència de la mobilitat que hi va haver durant el pont de la Puríssima. Avui hem parlat a Herrera a Cope Catalunya amb Daniel López Codina , expert del BIOCOM-SC de la UPC. Aquest repunt de les dades coincideix amb un augment de la pressió als hospitals. Des d’aquest divendres, el nombre de pacients ingressats a les unitats de cures intensives va a l’alça. Ara hi ha 351 persones ingressades, una xifra que torna a allunyar-se de l’objectiu d’arribar a un màxim de 300 pacients. Això sí, una notícia positiva és el percentatge de proves diagnòstiques que donen positiu. Segons les dades del Ministeri de Sanitat, Catalunya és el territori d'Espanya que fa més testos i també el que percentualment troba menys persones contagiades. Concretament, durant l’última setmana, Catalunya ha fet gairebé 200.000 proves diagnòstiques. Són 50.000 més que la comunitat de Madrid, o més del doble que Andalusia. Pel que fa a la positivitat: a Catalunya donen positiu el 5,3% de totes les proves que es fan. És la dada més baixa de tot Espanya. A Madrid és del 6,3 i a l’Aragó, les dues castelles, el País Valencià, Extremadura i Múrcia aquest percentatge supera el 10%. Davant d’aquestes dades, Salut avisa que si la situació no millora, les restriccions actuals es poden mantenir, com a mínim, fins al 28 de desembre. I és que ara mateix l’evolució de la pandèmia no permet avançar de tram.