Els intents de suïcidi van augmentar un 195% en noies

Més d'una quarta part dels alumnes catalans s'han fet mal de manera voluntària o conscient alguna vegada. Així ho mostra l''Enquesta de benestar emocional de l'alumnat', arran d'una pregunta a 181.850 alumnes a partir de Secundària.

Aquesta enquesta ha aportat informació per elaborar la guia d'abordatge de les conductes suïcides i les autolesions als centres educatius, presentada aquest dimecres.

La guia vol aportar eines als docents per saber com actuar i anirà acompanyada d'una formació a partir del gener, però no de reforços en personal.

Els suïcidis s'han mantingut estables en els últims anys, si bé els intents han augmentat en la pandèmia (195% entre les noies; 10% en els nois). 53 adolescents s'han suïcidat a Catalunya des del 2017.

El 17,4% dels alumnes van respondre a l'enquesta que s'havien autolesionat poques vegades; el 6,2%, diverses vegades; el 3,2%, sovint i el 64,1%, mai -el 9,9% no van contestar-.

Prop de la meitat dels estudiants (43,4%) han pensat alguna vegada que volen morir-se o adormir-se i no tornar a despertar-se (23,8% poques vegades; 10,9%, diverses vegades; 8,7%, sovint). El 49,1% no ho ha pensat mai.

D'altra banda, el 57,8% no han pensat mai que es voldria fer mal de manera voluntària; el 19,1% sí que ho ha pensat, poques vegades; el 8,3%, diverses vegades i el 5,8%, sovint.

Aquests són alguns dels primers resultats que s'han donat a conèixer de l''Enquesta de benestar emocional de l'alumnat 2022', elaborada pels departaments de Salut i Educació.

Aquestes preguntes les van respondre els alumnes només a partir de Secundària, si bé el conjunt del qüestionari, el van contestar prop de 270.000 alumnes de 1.965 centres, des de 5è de primària a 2n de batxillerat.

L'enquesta també mostra que la majoria dels alumnes de 10 a 18 anys consideren que la seva salut en general és bona (15,3%, excel·lent; 32,8%, molt bona; 31,3%, bona; 13,9%, regular i 2,5%, dolenta).

Aquestes dades aportades per l'enquesta han servit als departaments de Salut i Educació per elaborar la Guia per a l'abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides en el centre educatiu .

La guia recull orientacions sobre com actuar de forma coordinada entre les escoles i els centres de salut quan es detectin autolesions o bé quan un alumne expressa que voldria suïcidar-se o ho ha intentat. També presenta un circuit per com actuar quan un alumne s'ha suïcidat.

En la presentació de la guia, a la conselleria de Salut, la cap de Psiquiatria infantil de l'Hospital Parc Taulí, Montse Pàmias, ha assenyalat que la guia contempla diversos escenaris en els circuits dissenyats i ha destacat que inclou la coordinació amb els centres de salut per assegurar la vinculació amb els alumnes que necessitin ser atesos.

Per la seva banda, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha exposat que el protocol vol ser útil per als professionals dels centres educatius i donar-los "instruccions molt clares" per saber com actuar i acompanyar els alumnes.

El titular de Salut, Manel Balcells, ha expressat que els preocupa com abordar els suïcidis i ha reivindicat el paper de l'escola com el "gran espai democratitzador". També ha destacat que volen treballar per a la prevenció i perquè no s'estigmatitzin les conductes suïcides.





L'impacte de la pandèmia en la salut mental

La pandèmia de la covid-19 ha impactat en la salut mental de les persones, sobretot dels infants i joves, i ha incrementat els factors de risc del suïcidi, com l'aïllament i l'impacte econòmic i social.

A Catalunya, els centres de salut mental infantil i juvenil han incrementat un 8,5% el nombre de persones ateses i un 23,4 % el nombre de visites totals el 2021 respecte del 2019. Les urgències de menors de 18 anys han augmentat un 28,5% en aquest mateix període.

El Codi Risc Suïcidi de Catalunya va registrar el 2021 un increment de temptatives de suïcidi en adolescents noies (entre 12 i 18 anys) del 195% respecte de l'any anterior. En nois també es va detectar un augment, però menor, en un 10%.

La doctora Pàmias ha assenyalat que tot i aquest increment, els suïcidis s'han mantingut estables en els últims anys, amb una taxa de prop de 2 per cada 100.000 habitants en menors de 18 anys.

La cap de Psiquiatria infantil del Taulí ha explicat que la vinculació amb els centres de salut després d'una temptativa de suïcidi és un dels factors que pot explicar que les morts no hagin augmentat. Amb el Codi Risc Suïcidi, la vinculació als centres de salut després d'una temptativa de suïcidi és del 90%, ha indicat Pàmias.

El 2020 es van produir a Catalunya 527 morts per suïcidi, dels quals el 74,2% van ser d'homes. La taxa de suïcidis per 100.000 habitants a Catalunya, el 2020, va ser del 6,8. Aquesta taxa és lleugerament inferior a la mitjana de l’estat espanyol (8 per 100.000 habitants).