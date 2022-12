Com fer que la successió no sigui un problema?

En el programa d'avui parlarem de les herències i successions, és un tema que sempre porta complicacions pels impostos. Tenim a l'expert Ramon



- Com estan les successions i herències a Catalunya?



Porta polèmiques perquè és un tema de gran transcendència. Si observem les xifres que mouen cada any a partir de les successions, veus que són unes xifres estratosfèriques. La successió també és un moment de crisis a la família, potencialment és un moment de risc, no és d'estranyar que sigui un tema que sempre està a sobre la taula. En els últims anys la fiscalitat ha entrat amb molta força perquè realment és alta i és objecte de debat i discussions.



- Hi ha una percepció d'injustícia davant d'aquesta fiscalitat. És correcte?



Sí, em sembla una percepció justa. Segons la meva opinió, a Catalunya la regulació en línia recta, és a dir, de pares a fills és correcte tot i que amb l'última reforma ha empitjorat des de fa dos anys enrera.



- Per què és pitjor?

Perquè es va fer una reforma al maig de l'any 2020 que empitjora algunes qüestions de l'àmbit familiar i també una pujada en les herències petites, els canvis que van realitzar van ser per pitjor.



- Per què seria aconsellable fer testament? I a quina edat?



Quan m'expresso a través del meu testament estic dient com vull les coses, les deixo a la meva manera i així evito problemes futurs. Com bé deia al principi de l'entrevista, la successió és una situació de risc. Per exemple a l'empresa, hi ha uns estudis de la Unió Europea dels anys 80-90 on la primera causa de mortalitat és la successió. Per tant, quan tenim un risc al davant, el millorés la planificació, si no es fa així, s'aplicarà la llei on es presenta una voluntat estàndard que no ha de ser ni pràctica, ni bona.