Els hospitals tensats amb la sisena onada

L'augment de contagis de covid-19 ha obligat a suspendre operacions al Trueta i als hospitals de Figueres i Palamós. Segons fonts dels centres hospitalaris, l'afectació actual no està relacionada amb la variant òmicron sinó amb l'increment de casos que provoca el reforç de mesures per evitar contagis i per atendre l'augment de malalts. Aquesta setmana, el Trueta ha reduït al 50% les sessions quirúrgiques programades en torn de tarda, prioritzant les no demorables.

A Figueres, l'increment de la pressió assistencial es va notar especialment la setmana passada, amb tots els llits ocupats. Per això, prioritzen les cirurgies que no requereixen ingrés. L'hospital de Palamós ha suspès aquesta setmana part de l'activitat quirúrgica programada.

A l'hospital de Palamós, aquesta setmana ja han suspès part de l'activitat quirúrgica programada. Ara mateix el centre té deu pacients ingressats per covid-19. A això, però, s'hi han sumat els ingressos per altres patologies que s'agreugen a l'hivern (com les respiratòries). La situació ha comportat que l'hospital no tingui llits disponibles, i per això s'ha optat per reprogramar aquelles operacions que requereixen ingrés.

Segons fonts dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), avaluaran l'evolució de la pandèmia i les recomanacions del Departament de Salut en una reunió del comitè de crisi de covid aquest divendres per decidir si cal adoptar noves mesures.

Més llits de crítics

A l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) per ara no han hagut de desprogramar activitat quirúrgica. Sí que han obert quatre llits més de crítics a una de les àrees habilitades durant el pic de la pandèmia, que se sumen als nou llits d'UCI que té habitualment el centre. El comitè de seguiment covid es reuneix cada dia a les vuit del matí per revisar la situació i acordar les mesures que s'han d'implantar a les diferents ínies assistencials.

De moment, i amb l'arribada de la nova onada, el Santa Caterina ha resolt reduir l'horari de visites als pacients, amb l'excepció d'aquells casos en situació de final de vida, persones amb targeta Cuida'm, menors i parteres. En aquests casos es permet un acompanyant les 24 hores.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el cap de medicina interna i professor del departament de medicina de la Universitat de Girona, doctor Albert Gómez (àudio).