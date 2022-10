Els gremis alimentaris de Catalunya demanen ajuda per sortir d'una situació angoixant

El sector tradicional del comerç d'aliments, format principalment per autònoms i pimes, està treballant per mitigar l'impacte negatiu d'aquests augments sobre els consumidors finals, fins i tot a costa d'un petit nombre de beneficis empresarials. Aquesta situació posa en greu risc la viabilitat de moltes empreses i comerços i, si continua així, es pot veure obligat a tancar definitivament, provocant una reducció de les estructures productives i comercials.

A causa d'aquesta situació, sh'han reunit per primera vegada tots els gremis alimentaris de Catalunya per buscar una solució a la inflació que està patint el sector. Parlarem amb la portaveu gremis alimentaris de Catalunya, Silvia Aliu.

- Com s'afronta aquesta situació d'inflació per part de tots els gremis alimentaris?



Estem molt preocupats, per això ens hem reunit per parlar de què hem de fer, ja que el nostre sector depèn de la llum i el gas. Apujar els preus desmesuradament ha duplicat i triplicat les factures, els proveïdors han augmentat els costos i això se li ha de sumar els costos fixos perquè no pots deixar de complir amb els altres pagaments.



- La viabilitat del comerciant de proximitat cada vegada està més difícil.



Va sortir una enquesta la setmana passada on es deia que 3 de cada 4 estava en perill. Demanem mesures urgents i que comencin a implementar mesures directes que ens afavoreixin. Tenim un problema real, no avancem.



- Quines mesures serien les adequades?



Les ajudes directes és a dir retallar la factura de la llum d'alguna manera, però hi ha d'altres mesures que hem de parlar directament amb polítics, però clar algú ha d'estar disposat a seure a una taula i parlar. Tenim molt clar que ens han de rescatar d'una situació insostenible. Ens han pujat les matèries primeres i tampoc podem assumir la inflació dels preus, per tant, hem de tenir una coherència.