Els gestors veuen impossible tramitar l'atur de tots els empleats afectats pels ERTOs

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya han avisat aquest dilluns que el sistema de petició per acollir-se a un ERTO conté un error tècnic que pot deixar milers d'afectats per un expedient sense cobrar l'atur. Concretament, segons denuncien, el formulari habilitat pel govern espanyol per a les empreses només admet quatre dígits, de manera que només s'hi poden acollir les primeres 9.999 que ho sol·licitin. Per aquest motiu, el Col·legi ha demanat que s'habilitin més dígits, ja que només a Catalunya ja hi ha més de 65.000 empreses que han presentat un expedient i que ara han de tramitar la prestació d'atur dels seus empleats.

D'altra banda, els administratius també reiteren que només compten fins al 3 d'abril per fer aquesta petició d'atur, un termini "insuficient perquè les empreses puguin presentar correctament totes les dades dels seus treballadors amb dret a prestació". A més, alerten que si no es resol el problema tècnic i només poden fer-ho les 9.999 primeres hi ha més risc que aquests treballadors ja no cobrin l'atur fins el 10 de maig.

De fet, els gestors administratius recorden que el fet que el govern espanyol hagi mantingut el tancament del termini de peticions fins el 25 de març farà que els afectats per ERTO posteriors tampoc cobrin fins el 10 de maig. “Amb més raó, si els treballadors no podran cobrar fins al 10 de maig, no entenem que el termini per presentar les dades finalitzi el 3 d’abril i no el 25 com és habitual”, subratlla el Col·legi.

Parlem amb Alfonso Lluzar, president del col.legi de gestors administratius de Catalunya "El error es que la plantilla que ha d'omplir la empresa es deixava quatre dígits, probablement estem devant d'una errada informàtica que sembla estan corretgint".