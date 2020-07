Els gestors demanen accés al servei informàtic del SEPE per agilitzar els ERTOS

Sol·licitar un ERTO segons el procediment especial dissenyat per a la crisi del coronavirus, inicialment, no havia de ser un tràmit complicat. Tot i així, a hores d’ara, encara hi ha qui espera a cobrar la prestació que va demanar el mes de març. El confinament va provocar que empreses i gestories fossin les encarregades de facilitar les dades dels treballadors per tramitar la prestació. Ho feien complimentant un document excel que adreçaven al SEPE, el servei públic d’ocupació estatal, telemàticament. Aquest sistema, però, ha tingut diverses incidències que han provocat la paralització d’algunes prestacions. Amb les administracions i les oficines del SEPE tancades, els afectats no sabien on acudir . Els experts asseguren que la pandèmia ha posat al descobert “un servei informàtic i organitzatiu poc eficient”. Asseguren que durant els mesos de pandèmia no han pogut contactar amb aquest servei per poder donar resposta a les consultes dels seus treballadors o clients.

Els gestors demanen tenir accés al servei informàtic del SEPE

Alguns gestors asseguren que el sistema actual no és efectiu i sobretot “no és àgil”. Consideren que, si ells mateixos poguessin inserir i consultar les dades, agilitzarien el pagament de les prestacions pendents. “La solució seria que el SEPE donés accés al seu sistema a les gestories. De fet, ja ho fem en d’altres administracions com, per exemple, al web de la Seguretat Social”. Proposen també que el sistema pugui creuar les dades amb altres administracions, per tal d’obtenir la informació bàsica actualitzada de cada demandant de prestació i “podrien obtenir el nombre de fills o les dades bancàries actualitzades, per exemple”, explica Aurora Rodés Ponent de la Conissió laboral del Col.legi de Gestors Administratius.. Dades que, precisament, són les que estan impedint que es faci el pagament en alguns dels expedients.

