Els floristes fan valdre l'art floral per Sant Jordi

L’edició de Sant Jordi del 2022 es recordarà probablement com la de la tornada a la normalitat, amb els pros i contres que suposa la celebració d’una Diada que temem s’escaparà a qualsevol intent de redimensionar-se sota els valors de la sostenibilitat.

Tornarem a tenir milers de parades de roses als carrers, sobretot de particulars, on la qualitat de les roses pels grans volums de venda i la manipulació no professional, les deixa molt malmeses. En un dia tan assenyalat i important pel nostre sector, els floristes necessitem posar en valor l’art floral del nostre país representat aquest dia en la rosa de Sant Jordi.

Es presenten 4 creacions de ROSES DE SANT JORDI fetes per 4 professionals floristes tot mostrant les tendències d’aquest any i l’artesania creativa que hi ha darrere de les composicions florals: som país de flors.

Els dissenys dels floristes, inspirats en la natura més propera, aporten un toc silvestre, romàntic i artesanal de la nostra tradició floral però amb una mirada contemporània.

Les 4 composicions mostren la rosa vermella de tall llarg amb la integració d’elements naturals com espigues, branques d’olivera, eucaliptus, flor de limònium, craspèdies, etc. Pel que fa a la presentació, la tendència d’aquest any per part dels floristes és l’eliminació del plàstic, incorporant els embolcalls de cartró, tints naturals, paper, arpillera o palma. Són una mostra de les roses que els ciutadans trobaran a les floristeries de tot Catalunya.

La previsió de venda de roses esta al voltant dels 6 milions. La majoria prové del mercat sud-americà, amb la rosa Freedom, i d’Holanda, amb la rosa Red Naomi, i una presència molt escassa de rosa local. Els floristes intentaran no repercutir en el preu de venda final els augments a conseqüència de l’alçada de preus general i per les dificultats en el transport.

Els preus de les roses de les floristeries variaran en funció de la seva composició: si volem una rosa de qualitat, ben tractada des del seu origen fins que la comprem i que pugui durar uns dies a casa ben maca, el preu mitjà anirà al voltant dels 5-6€, i que pot arribar fins als 15€ aproximadament en funció de la seva ornamentació, embolcall o suport.

Els floristes esperem que es consolidi la tendència a comprar roses de floristeria, ja que la pandèmia ha fet descobrir d’una banda valors com l’artesania, la qualitat i la preocupació per la sostenibilitat, i per altra donar suport al comerç de proximitat.

