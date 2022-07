La pobresa energètica també és un problema d'estiu i les entitats del tercer sector demanen mesures que no siguin temporals per combatre-la.

Amb la tarifa de la llum pels núvols, els preus disparats i la calorada, moltes persones treballadores es veuen obligades a prescindir fins i tot del ventilador perquè els ingressos no donen per a tant.

La pobresa energètica no és un problema només de l'hivern. Tant la Taula del Tercer Sector com l'Aliança contra la pobresa energètica reclamen mesures que no siguin temporals per adaptar el cost de la factura als ingressos de les famílies.

Els experts denuncien que en els últims deu anys els afectats s'han gairebé triplicat i que amb la crisi climàtica cada cop n'hi haurà més.