Els episodis de calor als que ens haurem d'adaptar

Abans que oficialment comenci l'estiu ja estem patint la segona onada de calor. Parlarem amb el Meteoròleg de l'associació catalana d'observadors meteorològics, Sergi Corral.



- Aquesta segona onada de calor és normal dins de l'excepcionalitat?



No seria molt normal, venim d'aquell episodi de calor que vam tenir el mes passat de maig que ens va sorprendre per les elevades temperatures i per l'època de l'any. Aquest que estem patint al juny en recorda a aquella onada del 2019 de finals de juny que va ser del tot excepcional i vam arribar a temperatures de fins a 43 graus a Girona o 43,6 a Lleida ciutat, per tant, va ser un episodi contundent i aquest no sabem a hores d'ara si arribarem a aquests extrems, però tot apunta que la zona de ponent (per Lleida) sí que assolirem aquests 41 - 42 graus. Serà una onada de calor extensa, persistent i amb valors totalment anòmals per aquestes dates que ens trobem. L'estiu s'ha avançat molt i sembla que la tendència anirà per aquest camí.



- Es preveu que duri més d'una setmana?



Estarem com en aquelles plenes calorades del mes de juliol i d'agost que s'allargaven una setmana fins i tot quinze dies. Ens hem adaptat a aquesta nova normalitat, cada cop és més sovint degut entre altres coses el canvi climàtic i la veritat és que ens hem de preparar perquè ha vingut per quedar-se.



- Com es presenten els models de cara a l'estiu?

Els models continuaran amb aquesta calor persistent, durant els pròxims mesos venen valors que hauran de ser superiors a la mitja i això apunta que ens espera un estiu càlid i persistent. Sobretot el que sí que podem anunciar són els consells davant de les calorades sobretot que la gent gran prengui cura i també la mainada. Evitar les hores centrals del dia, hidratar-se molt o buscar ombres per intentar combatre la calor