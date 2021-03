Els efectes del confinament van portar als espanyols a prendre pitjors decisions

Les mesures per limitar i controlar la pandèmia de COVID-19 han tingut un impacte negatiu intangible en la capacitat cognitiva i la salut mental de les persones. Un estudi realitzat pel Grup de Recerca Open Evidence de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en col·laboració amb algunes universitats internacionals i l'empresa BDI Schlesinger Group Market Research va analitzar els efectes de les mesures preses en la primera i segona onada.

L'estudi va concloure que, a causa de l'impacte de la situació, els ciutadans, tot i el risc d'infectar-, van assumir més riscos i van prendre pitjors decisions, inclosa la voluntat de reduir l'altruisme i el càstig.

La investigació, publicada a la revista Science Reports de Nature, analitza la relació entre l'impacte negatiu de les mesures preses en resposta a les epidèmies i la funció cognitiva i les preferències socials, temporals i de risc dels ciutadans. Es van analitzar prop de 5.000 voluntaris d'Espanya, Itàlia i Regne Unit, tres països que han estat criticats per la mala gestió de la pandèmia, en aquests països el confinament té un major impacte en la seva població que en altres països europeus.

En el primer qüestionari, els investigadors van recopilar informació sobre el grau de quatre tipus d'efectes durant el part: treball, salut física, salut mental i estrès.

A la segona part, van mesurar la funció cognitiva dels voluntaris i una sèrie de paràmetres relacionats amb el risc, la presa de decisions, l'altruisme i la reciprocitat. Els resultats de l'estudi mostren que les persones que es veuen més afectades per les conseqüències del confinament tenen una major disminució de les capacitats cognitives i prenen decisions més arriscades, el que debilita la seva cortesia.

Segons l'investigador, no es va tenir en compte el preu social que pagaran a l'hora de prendre decisions molt difícils. Només es van considerar perspectives de curt termini. Ara sabem que quatre de cada deu ciutadans pateixen el xoc durant la pandèmia.

Un altre efecte que l'autor va trobar en aquest treball és que sota l'impacte de la pandèmia, les persones tendeixen a obtenir beneficis i prendre decisions immediates, algunes de les quals són decisions decisives i importants, com mudar-se de la ciutat a camp. L'autor creu que les conclusions d'aquest treball tenen importants implicacions per a la salut pública. Les pandèmies actuals i les estratègies de mitigació, com els tancaments, ja han tingut efectes adversos importants en les ocupacions i la salut.