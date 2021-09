Els dies perfectes per observar Júpiter des de Catalunya

A les nits hauràs observat al cel un punt molt brillant, es tracta de Júpiter. Parlarem amb l'Antonio Bernal, astrònom de l'observatori Fabra.



- Júpiter es veu amb molta claredat durant aquests dies.



Si, s'està veient molt bé en aquest moment, estem a la millor època per observar-lo, és més, a la part dreta també podrem observar Saturn d'una manera més feble i precisament aquesta nit estarà molt a prop de la lluna. Hem de tenir en compte que està en direcció sud.



- Recenment s'han vist unes imatges d'una explosió a Júpiter amb un diàmetre més gran que el nostre planeta. Que va ocórrer?



Algun cos va impactar contra Júpiter, de fet ja ha passat en anteriors ocasions. Al juliol de l'any 1994 va impactar l'estel Shoemaker-levy 9, des de llavors s'han registrat d'altres. L'any 2010, un senyor va registrar un altre des d'Australia, en tota la història telescòpica de Júpiter s'han registrat uns 6 o 7. Des de la terra es pot percebre com una espurna blanca que dura un parell de segons i desapareix, llavors això és un cos que impacta contra Júpiter que es fica a dins de l'atmosfera on s'eleva la temperatura a causa de la velocitat.



- Que l'impacte superi al diàmetre del planeta terra és normal?



El diàmetre no correspon al del cos que impacta, no té res a veure, pot tenir uns 50-100 metres de diàmetre, el que passa és que va a molta velocitat i produeix aquesta fogonada amb aquest diàmetre tan gran.



- Sí que aquest impacte es produís a la terra que passaria?

Seria molt greu perquè un cos d'aquests podria pesar milions de tones amb unes velocitats de 50 kilòmetres per segon, això és molt, perquè et facis una idea és com anar de Barcelona a Tarragona en un segon.