Els contagis pujan però la vacunació ajuda molt a controlar la gravetat

Els contagis pugen de manera que comença a ser preocupant. Això sí, la vacunació ajuda a controlar d'una forma clara la gravetat del que sembla ser l'inici d'una sisena ona. De totes maneres l'objectiu és que el virus circuli el menys possible.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat de la situació present amb l'epidemiòleg i ex directiu de l'OMS, doctor Daniel López-Acuña (àudio).

Per la seva part el conseller el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat aquest dilluns que es prioritzarà l'ús del passaport covid a aplicar noves restriccions per fer front als contagis.

Després de presentar a l'Assemblea Nacional francesa la guia clínica per tractar la covid persistent, Argimon ha dit que confia que no s'hagin d'imposar noves restriccions ni pel que fa a aforaments ni horaris per frenar els contagis i que "abans de prendre restriccions o mesures restrictives es pensarà en l'extensió del certificat digital". Sobre el passaport covid, Argimon ha afirmat que espera tenir "molt aviat" el posicionament del Comitè Científic Assessor. Després de l'opinió d'aquest comitè, la mesura s'haurà de debatre en la comisisó delegada.

Argimon ha assegurat que els contagis a Catalunya seguiran creixent "com a mínim dues o tres setmanes", però ha precisat que cal veure "amb quina intensitat" i impacte en el sistema sanitari.

Davant les restriccions que estan tornant a imposar alguns països europeus per frenar els contagis, el conseller de Salut ha dit que la situació a Catalunya és "diferent". Tanmateix, ha advertit que Catalunya no és "una illa". "Si Europa està malament, nosaltres acabarem tenint dificultats", ha apuntat.

Pel que fa a la intervenció a l'Assemblea Nacional francesa per explicar la guia clínica per tractar la covid persistent, Argimon ha dit que ha explicat "l'experiència" catalana sobre un "problema" que "afectarà tots els sistemes sanitaris".

El conseller ha indicat que la guia està ara en fase d'implantació, però que es necessita "temps i esforç". "És una malaltia que és nova i que no coneixem", ha dit Argimon, tot subratllant que "queda molt camí per recórrer".