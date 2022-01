Els contagis a les escoles continuen pujant a un ritme elevat

Quan van començar les classes estaven molt pendents del que passaria a les escoles amb la nova variant òmicron. Com estava previst s'han disparat els contagis entre els alumnes i al professorat. Parlarem d'aquesta situació amb el portaveu del sindicat de professors de secundària d'Aspec, Xavier Massó.



- Les xifres de contagis entre els alumnes i el personal docent és molt elevat.



Són espectaculars, no només es veia a venir sinó que en realitat ha estat passant d'ençà que es van reprendre les classes en el mes de setembre de l'any 2020. El que passa és que se'ns va dir que les escoles eren segures i, per tant, semblava que tothom que s'infectava a casa seva es contemplava qualssevol hipòtesis, llevat que fos que el nen l'havia portat a casa i això no es contemplava. En aquest moment hi ha una gran part de la població que està vacunada i on hi ha gent que encara no ho està, és on s'ha centrat el focus de contagis.



- En aquest moment hi ha un gran nombre de baixes a causa de l'òmicron, s'han pogut complir les substitucions en tan sols 24 hores?



No s'han pogut complir, però hi ha a nomenaments cada 24 hores, el que passa és que molts casos no hi ha persones disponibles perquè també estam de baixa. S'ha fet una sobre utilització de la borsa de treball i això provoca que trobem docents.



- Segons els experts, encara ens esperen unes setmanes de més contagis, com us organitzareu?



Va per barris, així i tot, és bastant generalitzat, ara mateix la situació és de col·lapse a tot arreu i entenem que l'única solució davant de la impossibilitat d'articular protocols mínimament seriosos és que es duguin a terme perquè després resulta que el departament no aporta els estris que han de portar com són les mascaretes. Estem pensant que l'única solució seria suspendre les classes com a mínim 10 o 12 dies.