Els bombers de Catalunya denuncien les condicions amb les quals treballen

Els sindicats de Bombers s'han reunit amb el conseller d'interior per a reclamar les condicions amb les quals han hagut d'afrontar els incendis que han abrasat diferents parts de Catalunya aquestes últimes setmanes.

Les principals queixes resideixen en la falta de personal, sobretot, de els AOF (Ajudant d'Ofici Forestal) on hi ha un total de 50 places vacants. Un altre dels temes que molesta més al cos de bombers és la qualitat dels camions, que tenen més de 17 anys. Antonio del Río, portaveu del sindicat de bombers d'UGT Catalunya, ha parlat amb COPE i ha advertit de la perillositat de treballar en aquestes condicions especialment, quan hi ha simultaneïtat d'incendis.

"La mancança de material es una de les moltes coses que fan falta", a més ha constatat que els focs forestals són "molt pesats i comporten una gran càrrega d'esforç físic".

Des dels sindicats consideren que "la solució és molt fàcil", per aquest motiu demanen reposar els efectius necessaris per a fer front a la simultaneïtat de focs forestals, tenir plantilles adequades per a emergències, cobrir les vacants i disposar d'almenys 3 bombers professionals perquè surtin almenys amb tres Agents Forestals en cada vehicle.

El Govern va començar a substituir els vehicles dels bombers després d'una denúncia que van interposar els delegats de prevenció fa 4 o 5 anys, però *Hervàs explica que els reforços són escassos i que arriba 4 o 5 vehicles cada trimestre quan s'han de reposar més de 100.