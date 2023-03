Els bancs no ho posen fàcil a la gent gran

Fa just un any, els bancs davant de la retirada de caixers automàtics i la retirada de l'atenció directa, van fer un gir cap a la digitalització majoritària deixant fora a la gent gran que en aquell moment no tenia aquesta capacitat d'adaptació tan ràpida i aquesta digitalització i utilització d'aplicacions en el mòbil per fer gestions bancàries. En aquell moment els bancs van assecar un codi ètic per facilitar aquestes gestions a la gent gran. Per saber quina és la situació, parlem amb el responsable d'estudis d'ASUFIN, Antonio Gallardo.



- En quina situació estem ara?



En una situació bastant estancada, és veritat que en els primers mesos es va donar un cert impuls, especialment en les mesures més senzilles com evitar cues, que tinguéssin més flexibilitat a l'hora de ser atesos i certa prioritat, però després d'aquest impuls detectem que la situació s'ha aturat i que ens trobem amb els mateixos problemes que abans o inclús més perquè el que no ha frenat és la massificació a les oficines i els problemes que tenim a l'hora de fer front a la digitalització en la gent gran, que a més a més se'ls hi està imponent a marxes forçades.



- Quina possibilitat hi ha que això es converteixi en una llei o en una norma d'obligat compliment?



Possibilitats hi ha, hem d'estar aquí pressionant perquè es faci. El 98% dels espanyols de la tercera edat tenen alguna relació amb el banc cosa que no passa en altres països, per tant, aquesta diferència és la que s'hauria de tenir en compte a l'hora de fer la llei. En aquest moment l'esperança de vida en la gent gran, cada vegada és major i molts d'ells no han vist un ordinador en la seva vida o el mòbil l'utilitzen per coses bàsiques. Un dels aspectes que ens diferencia al nostre país respecte altres és que cada dia hi ha menys oficines i cada dia estan més aturades, s'hauria de tenir en compte per la gent gran i persones vulnerables.





* Fes click al play del seguent enllaç per escoltar l'entrevista sencera: https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/herrera-a-cope-catalunya-i-andorra/noticias/els-bancs-posen-facil-gent-gran-20230302_2581359