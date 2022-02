Els bancs oferiran atenció personalitzada a les persones grans

Finalment ho ha aconseguit. Carlos San Juan, l'home de 78 anys que ha recollit més de 640.000 signatures a change.org amb la campanya “soy mayor, pero no idiota”, està molt content després que ahir les entitats financeres signèssin un protocol per garantitzar l'inclusió i l'atenció personalitzada a la gent gran, i avui podem parlar amb ell, Carlos San Juan, qui ens diu que “estoy muy contento y muy emocionado. Los objetivos se han conseguido, y creo que no ha habido ni ganadores ni perdedores, creo que ha vencido el humanismo, la humanidad, y los derechos de las personas más vulnerables. Se ha firmado un protocolo con los bancos, y al final hemos ganado todos. Los bancos podrán seguir impulsando la digitalización, está claro que viene para quedarse y que es un buen en muchos aspectos, pero hay un punto muy importante: Se va a abrir, en horario pleno de las entidades, y sin cita previa, con atención presencial y asistencia en los cajeros, para las personas de más edad. Y este punto es el que yo defendía, el que traté de comunicar a los bancos, y ellos lo han contemplado, y estoy muy agradecido.” L'horari d'atenció a les oficines bancàries per a la gent gran serà de 9 del matí a 2 de la tarda com a mínim. També les aplicacions bancàries seran més fácils d'utilitzar, un altre compromís que ha adquirit la banca. I quan hi hagi un problema amb un caixer, els bancs tindran un màxim de dos dies per reparar-lo: “Todo esto es un avance para la gente mayor. No es que la gente mayor nos opongamos a la digitalización, es que a menudo muchas personas mayores no es que no quieran, es que no pueden entrar en ese mundo digital, y no puede ser que pierdan derechos”