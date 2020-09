Els alumnes sords no disposen de mascaretes transparents a les escoles de Catalunya

És evident que l’ús de la mascareta és imprescindible, però s ha convertit en un problema per a les persones amb problemes auditius que no poden llegir els llavis, si aquest problema el traslladem a les aules, encara és més complicat. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra L’Àngels Videla Presidenta de l'Associació Catalana per a la Promoció de les Persones amb Sordesa a parlat del tema. Volíem saber la seva opinió al respecte, ella ens ha informat que li consta que la Conselleria d’Educació té una partida reservada per a la compra de mascaretes transparents, però el problema és trobar-ne amb una certificació amb credibilitat i que realment doni seguretat al personal i alumnat. Han començat l’escola i els deficients auditius encara no tenen aquestes mascaretes que els hi permetrien tenir el suport de la lectura labial per entendre els missatges. Davant aquesta situació molts professors fan servir aparells de ràdio, el professor parla pel micro, i l’alumne el pot escoltar mitjançant l’audiòfon que té implantat. El problema que sorgeix és que no tots els nens tenen aquesta eina, que hi ha diferents graus de dèficit auditiu i que no només existeixen les hores lectives, sinó també les preguntes dels companys, treballs en grup, hores de pati. Si no ofereixen ràpidament eines no serà fàcil per a aquestes persones.

El problema per a les persones amb dèficit auditiu va començar amb la pandèmia i les recomanacions de portar mascareta, i es va agreujar molt amb l'obligació de portar-les a tots els espais donat que és molt important el reforç de la lectura labial. L’Àngels ho va comprovar amb el seu propi fill, quan finalment ja podien sortir de casa, i hi havia d’anar, per exemple, a comprar alguna cosa convertint-se en dificilíssim o impossible la comunicació, davant això l’Àngels ha trobat mascaretes transparents amb certificació sanitària adequada, ho ha fet per compte propi i de la seva associació, i les ha trobat al web www.marmagic.es.