Els alumnes de l'ESO de Catalunya rebran ajuda professional per a fer-se les PCR

El Departament d'Educació rectifica i finalment serà personal sanitari i no docent el que supervisarà les PCR que s'hauran de fer els mateixos alumnes en els instituts. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el Sindicat de Professors de Catalunya ha mostrat el seu rebuig a aquestes proves. Gràcies a la pressió sindical la conselleria d' Eduació ha canviat de criteri.

La decisió que fossin els professors els encarregats de vigilar les automostras havia aixecat molta polseguera i l'oposició frontal dels sindicats d'Educació.

El departament que encapçala Josep Bargalló, juntament amb el de Salut, van assegurar que aquest canvi de protocol responia a la necessitat de descongestionar l'atenció primària, molt tensionada per la segona onada de Covid.Els docents, però, es van oposar de seguida, amb l'argument que no tenen formació per a fer una tasca que consideren sanitària. També van recordar que ja tenen una sobrecàrrega de treball com a conseqüència de la pandèmia i van expressar malestar per haver-se assabentat de la idea pels mitjans de comunicació.

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Xavier Massó, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, ha mostrat la seva total oposició a la mesura ara modificada.

El automostra consistia en un frotis nasal. Cada alumne tendriá un kit per a fregar l'escovilló a cadascuna de les fosses nasals durant cinc segons. El Sindicat Professors de Secundària ho ha qualificat com “una charlotada” i ha assegurat que ni els estudiants es poden fer la prova ni tampoc els docents la poden supervisar. Finalment les proves en els instituts seran supervisades per personal sanitari o amb la formació necessària.

El sindicalista també ha opinat sobre la possibilitat que alguns alumnes hagin de portar anoracks en classe perquè s'obriran les finestres per a ventilar les aules. Xavier Massó, ha considerat impensable aquesta proposta de la conselleria d'ensenyament.