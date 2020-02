Els bancs deuen a les comunitats de propietaris 50 milions d'euros

Els bancs acumulen uns 50 milions d'euros de deute a les comunitats de veïns. Les raons les ha explicat avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra Lorenzo Viñas, gerent del Col.legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

Una d'elles ,ha dit Viñas, es que “ Les entitats bancaries acostumen a fer-se autopropietaris d'un pis i des d'el moment que s'inicia la reclamació judicial que tenen per impagament d'hipoteca fins que queda el deute al nom del banc passen mesos o anys.Tenin en conte que el dupte a la comunitat ja ha nascut abans de que el banc sigui propietari del pis.La gent deixa de pagar les quotes de la comuntiat abans que la hipoteca.Tot plegat d'aquesta manera s'acumulen el diners i el deute del banc que ara és el nou propietari a la comunitat de veïns”.El gerent dels API de Barcelona ha destacat que "La majoria de comunitats de veïns no entenen perqué no paga els seus deutes un banc on els diners no falten".

