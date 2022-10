La IA elaborarà informes per pacients amb TDAH

Un equip de recerca multidisciplinari integrat per professionals de la salut i de l’enginyeria informàtica ha ideat una eina digital per facilitar la presa de decisions compartides per a pacients amb un trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH).

L’eina, que rep el nom de TDApp, s’ha basat en la intel·ligència artificial per generar automàticament recomanacions terapèutiques actualitzades, participatives i personalitzades que s’adapten a les característiques i preferències de cada pacient.

L’equip científic està liderat per Xavier Castells i Beatriz López (Universitat de Girona) i Domènec Serrano (Institut d’Assistència Sanitària). Concretament, han intervingut investigadors dels grups de recerca de la UdG TransLab , eXiT , GRECS i Salut i Atenció Sanitària i especialistes en psiquiatria i psicologia de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’Institut d’Assistència Sanitària que, alhora, són investigadors de l’IDIBGI.

El projecte ha comptat amb la col·laboració del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, del Centre Cochrane Iberoamericà i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Els resultats del projecte de recerca s’han presentat aquest dijous al vespre, en un acte públic a l’Espai Fundació ”la Caixa” de Girona.

TDApp està destinada a professionals de la salut que atenen persones amb un TDAH. L’eina els permetrà seleccionar el tractament més adequat per a cada pacient d’acord amb les seves característiques, valors i preferències, i oferirà les millors opcions ja que avaluarà el risc i el benefici de cada intervenció.

Alhora, TDApp també ofereix la possibilitat que els mateixos pacients, així com els seus familiars, puguin participar en la presa de decisions sobre el tractament.

TDApp ja s’ha posat a prova amb una mostra de 33 persones. Els resultats són positius i recullen que l’eina digital “ha proposat recomanacions de tractament més satisfactòries que les que ofereixen fins ara les fonts estàndard d'informació terapèutica, les guies clíniques”.

El millor tractament

“Tots els pacients volen rebre el millor tractament i tots els professionals volen administrar el millor tractament als seus pacients, però la realitat indica que quan una mateixa persona és visitada per diferents professionals rep tractaments diferents”, explica l’investigador Xavier Castells.

Aquesta situació “succeeix especialment en casos de persones amb TDAH”, afegeix. Segons l’investigador, el motiu principal d'aquesta variabilitat és el “fracàs” dels sistemes d'informació mèdica actuals.

“Com que la informació científica creix ràpidament, no és possible que els metges s'actualitzin de manera adequada”, afirma el psiquiatra de l’IAS, Domènec Serrano.

“Les guies de pràctica clínica han intentat solucionar aquest problema, però no ho han aconseguit del tot, tal com indica la baixa adhesió que presenten les seves recomanacions terapèutiques”, destaca.

Les explicacions més probables de la poca aplicació de les propostes de les guies de pràctica clínica són l’obsolescència, ja que s’haurien d’actualitzar cada 3-5 anys i no sempre és així; les recomanacions són massa generals; no compten amb la visió dels pacients; i són percebudes com un instrument que soscava l'autonomia del clínic a l’hora de prendre decisions.

Davant d’aquesta problemàtica, els autors de la recerca han volgut donar una resposta amb el desenvolupament de l’eina TDApp.

Per sortir al mercat, el projecte haurà d'obtenir la certificació europea de producte sanitari i es preveu que podrà estar a disposició de professionals de la salut i pacients l'any 2024.

El projecte s’ha finançat amb fons del Ministeri de Sanitat i gràcies a la beca e-health COMG del Col·legi Oficial de Metges de Girona, dotada amb 12.000 euros i lliurada el 2018 conjuntament amb el Campus Salut de la Universitat de Girona. L'e-health COMG és un ajut anual destinat a projectes de recerca i innovació en tecnologies de la salut.

Els investigadors i investigadores que han format part del projecte són Xavier Castells (Facultat de Medicina – UdG), Beatriz López (Escola Politècnica Superior – UdG), Domènec Serrano (Xarxa de Salut Mental – IAS/IDIBGI), Marc Sáez (Facultat de Ciències Econòmiques i Ambientals – UdG), Sacramento Mayoral (Xarxa de Salut Mental – IAS/IDIBGI), Evgenia Baykova (Xarxa de Salut Mental – IAS/IDIBGI), Dolors Capellà (Facultat de Medicina – UdG), Lídia Blanco (Departament de Salut – Generalitat de Catalunya), Carme Carrion (eHealth Center – Estudis Ciències de la Salut de la UOC / UdG) i David Rigau (Centre Cochrane Iberoamericà).

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb l'investigador de la facultat de medicina de la UdG, doctor Xavier Castells (àudio).