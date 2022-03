Efectes col·laterals de la Guerra a Ucraïna

L'atac de Rússia a Ucraïna pot tenir conseqüències immediates per la butxaca de tots els ciutadans europeus, de fet, el preu del petroli ja s'ha disparat i supera els 100 dòlars per barril de brent, un preu que no s'havia vist des de l'any 2014. El gas natural també s'ha encarit amb pujades del 30%. Avui parlarem amb el professor col·laborador d'estudis d'economia d'empresa de la UOC el professor Antoni Cunyat.



- El primer que pot arribar és una pujada en el preu de l'electricitat que és la que determina en gran part el preu del gas natural. Tot depèn de la durada del conflicte, però a mitjà termini és quan podem començar a pagar més per al gasoil i el gas natural.



Efectivament, ja està apujant el preu del quilowatt d'ençà que va començar el conflicte i a mesura que es vagi estenent, hi haurà majors pujades. El problema de la pujada de preus dels combustibles és que s'estén a la resta de productes, és a dir, és com una taca d'oli que a poc a poc va estenent-se a la resta de productes perquè per poder fabricar qualsevol producte necessitem energia i mitjans de transport que també gasten combustible no és només que el poder adquisitiu de les famílies es veurà perjudicat per algues la llum i el combustible sinó que també a la resta de productes.



- Les sancions que la unió europea el comunicat per Rússia poden ser una arma de doble fil?



Sí, i ho seran, de fet, hi ha un precedent l'any 2014 quan la invasió de Crimea per part de Rússia, on es van realitzar sancions econòmiques i l'FMI va quantificar que el d'any econòmic era semblant al de Rússia i de països de la unió europea perquè quan hi ha una transacció comercial hi ha dues parts i si una deixa de vendre, l'altre deixa de comprar.