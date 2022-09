Educació intenta arribar a un acord amb els sindicats

La secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, ha dit que estan “molt esperançats” amb la nova proposta que el departament ha plantejat als sindicats perquè aixequin les properes vagues convocades per al 7 i el 28 de setembre.

“Jo crec que serà molt difícil que hi hagi un ‘no’”, ha opinat Gomà després de la reunió on el departament ha plantejat als docents la reducció d’una hora lectiva a partir de l’1 de gener.

“Hem vist que és una proposta que han acollit bé els sindicats, pensem que pot anar bé. Tenim moltes ganes d’iniciar el curs amb normalitat”, ha afegit. Dijous hi haurà una nova trobada a la tarda on els sindicats hauran de donar resposta.

Gomà ha recordat que la reducció de l’hora lectiva en totes les etapes era el que sempre s’havia assenyalat des dels sindicats com la seva “línia vermella”.

Ha explicat que hi ha una “finestra d’oportunitat” per poder-ho aplicar a partir de l’1 de gener, ja que el govern espanyol ha autoritzat l’increment del sostre de dèficit per al 2023. La proposta va vinculada a la desconvocatòria de les vagues. Mentrestant, la mesa sectorial d’Educació seguiria treballant la resta de reivindicacions.

La número 2 del departament també ha aclarit que l’increment del sostre de dèficit s’aplica tant si s’aproven els pressupostos com si hi ha pròrroga pressupostària. La reducció d’una hora lectiva en la jornada dels docents implica la contractació de centenars de mestres.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu del sindicat de professors de secundària, ASPEC, Xavier Massó (àudio).