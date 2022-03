Educació. La incertesa d'escollir estudis a l'adolescència

En aquesta època de l'any molts adolescents es qüestionen que estudiar el curs vinent. La decisió que prenguin podrà influir a la resta de la seva vida. Parlem d'aquesta incertesa a l'hora de triar que estudiar amb la professora del departament de pedagogia de la ciutat de Girona, professora de secundària i inspectora d'educació, Ariadna Lleonard.



- Quin cacau deuen tenir els adolescents per triar en aquestes edats que estudiar.



Clar, estan en el moment d'adolescència on tenen molts canvis i moltes incerteses. A vegades tenen poques orientacions, tot i que des dels centres es fa molta feina per poder-los ajudar. Cada vegada s'intenta relaxar més la idea de que aquestes decisions influenciaran a la resta de la seva vida, evidentment que si, però no els hi condicionarà per què tot està més obert que abans, ara és mas fàcil el traspàs d'un lloc a l'altre, però sí que recomanem prendre aquesta decisió amb calma.



- Com s'orienta a un adolescent, en funció per la seva vocació? Per una bona sortida laboral?



Justament, treballem tots aquests àmbits perquè ens interessa que es descobreixi a si mateix, el que li agrada, el que l'interessa, en les coses que perd més temps sense adonar-se'n, és a dir, la part vocacional. En les sortides professionals és molt rellevant conèixer les professions perquè moltes estan invisibilitzades. Hem d'intentar que es triï independentment de la sortida professional amb relació al seu futur, si no que tingui més a veure en el present.



- A vegades de l'adolescència és molt difícil saber quina és la teva vocació. Es nota una diferència entre gèneres a l'hora de triar que estudiar?



Ens adonem clarament que la tria acadèmica i professional té a veure amb aquelles idees socials i molt vinculades als prejudicis com per exemple les noies estan més vinculades als aspectes de cures o d'atenció als altres i els nois estan més vinculats a aspectes tecnològics, científics i d'enginyeria, de totes maneres s'estan fent actuacions per revertir-ho.