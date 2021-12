Durant el Nadal han augmentat exponencialment els intents de phising

En clicar sobre els enllaços fraudulents que ens manen al costat dels missatges, els dispositius poden acabar infectats amb malwares. Perquè un arxiu maliciós sigui preocupant, l'usuari ha hagut d'instal·lar i executar el programa.

Per això s'ha de mantenir actualitzat sempre el software del mòbil. Per a actualitzar el dispositiu, l'usuari haurà d'accedir al ‘Actualitzador d'aplicacions del sistema’ en els ‘Ajustos’ del dispositiu. L'aparell farà saber al propietari del mòbil si té l'última actualització ja instal·lada o si, en cas contrari, ha d'actualitzar-se.

L'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) recomana que escanegem cada poc temps el nostre dispositiu amb un antivirus que descarreguem d'una botiga oficial. D'aquesta manera, serà més fàcil detectar i eliminar de manera immediata un arxiu nociu.

Es diu programa maliciós, programa malèvol, programa malintencionat, en anglès malware (escurçament de malicious programari), badware o codi maligne, a qualsevol mena de programari que realitza accions nocives en un sistema informàtic de manera intencionada (al contrari que el «programari defectuós») i sense el coneixement de l'usuari (al contrari que el programari potencialment no desitjat).

Exemples típics d'aquestes activitats malicioses són el robatori d'informació (troians), danyar o causar un mal funcionament el sistema informàtic (Stuxnet, Shamoon o Chernobyl), provocar un perjudici econòmic, fer xantatge al propietari de les dades del sistema informàtic (ransomware o programes de faig xantatge), permetre l'accés d'usuaris no autoritzats, provocar molèsties o una combinació de diverses d'aquestes activitats.

Abans que el terme malware fos encunyat per Yisrael Radai en 1990,89 el programari maligne s'agrupava sota el terme «virus informàtic» (un virus és en realitat un tipus de programa maligne).

Per al 2020 un programa maliciós conegut amb el nom de *Joker —pel fet que la icona que utilitza al moment d'aparèixer en botigues d'aplicacions és el d'un pallasso— va infectar a més de 1700 aplicacions que van haver de ser retirada d'onze botigues d'aplicacions, però aquest s'adapta molt ràpidament a la botiga i es pot ocultar fàcilment.11





El *malware té donar-se per *crackers que entren a un dispositiu per diferents moviments, un d'ells són per enllaç i pel correu electrònic, i treuen informació de l'usuari