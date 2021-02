Es dupliquen les consultes per insomni durant la pandèmia

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra volem saber com està afectatant la pandèmia al nostre son. Ho parlem amb el doctor Eduard Estivill, director de la Clínica del Son. La qualitat del son ha empitjorat sensiblement des de l’inici de la pandèmia. El director de la Clínica del Son , Eduard Estivill, les consultes per problemes a l’hora de dormir s’han duplicat des del març. Així, si normalment ja hi ha un 33 % de persones que no descansa bé, ara les visites arriben al 66 %. I això, sense comptar la gent que té problemes de son, però que no consulta cap especialista i s’automedica a la farmàcia.

Entre els col·lectius on més han crescut les consultes per insomni hi ha els nens, els adolescents i les persones grans. En el cas dels nens, la conseqüència és que perden algunes de les adquisicions que tenien, com no fer-se pipí al llit. En els adolescents, en canvi, el principal problema és que canvien els horaris: van a dormir tard, s’aixequen tard i perden les rutines. I en el cas de la gent gran, el símptoma més freqüent és la tristesa.

Segons Estivill, la majoria de consultes són per l’anomenat “insomni d’inici”, és a dir, de la gent que se’n va al llit però no pot conciliar el son, i per malsons, que s’han incrementat moltíssim aquests últims mesos. A més, a mesura que avança la pandèmia la situació dels qui pateixen insomni empitjora perquè un 10 % de casos s’ha cronificat.

Per aquest especialista del son, la causa de l’insomni és un cúmul d’ansietat acumulada durant el dia i provocada per la incertesa de la situació actual. Davant d’això, però, hi ha alguns consells que es poden aplicar per intentar evitar-ho.

Dieta informativa. Evitar rebre informació constantment de la pandèmia. Informar-se només un cop al dia i a través únicament d’un mitjà de comunicació.

Llevar-se sempre a la mateixa hora.

Rebre la llum del sol.

Fer exercici diàriament, encara que sigui a casa.

Cuidar la higiene personal.

Apagar els mòbils i la tauleta dues hores abans d’anar a dormir. És a dir, no rebre cap llum que influenciï en la melatonina.