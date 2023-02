La droga desembarca a les platges catalanes

Com cada setmana farem un repàs per l'actualitat policial amb la portaveu sindicat SAP FEPOL, Imma Viudes.



- S'han detingut a 15 persones al port de Mataró descarregar droga a través d'una narco lancha.



La matinada del dia 5 es van detenir a 15 persones per transportar droga amb una narcolancha i intentar descarregar-la al port de Mataró. Vam rebre l'avís de l'arribada d'aquesta lancha de gran potència carregada de paquets en una zona privada del port i diverses patrulles tant de Mataró, com de les zones colindants , Premià o Arenys de Mar amb el suport de la policia marítima vam poder arrestar aquestes persones que van intentar fugir sense èxit. Durant aquests dies està analitzant el tipus de substància i la quantitat de droga.



- A Alcanar també s'han detingut a 7 persones per tràfic de drogues. Es tractava d'un grup criminal que també va intentar desembarcar hachis.



Sí, efectivament. En aquest cas també es va fustrar l'operació i ens va permetre detenir a quatre homes en una fase inicial i després amb la investigació a tres més. En aquest cas va ser a la platja de Alcanar i el desembarcament era de hachis. En el moment que van intentar accedir a la platja, vam trobar que portaven una sèrie d'objectes per realitzar aquesta mena de delicte , es tractava d'uns bidons de benzina, armes de foc, una pistola, un fusell i 33 kg de hachis.



- Fa la sensació que Catalunya és un portal per la droga.



No cal general alarma, però sí que és veritat que territorialment estem molt ben situats, tant per rebre la droga com part distribuir-la, no podem ser aliens d'aquesta realitat, això és així, però de tota manera aquesta setmana donar la casualitat que han coincidit aquestes dues notícies, que han acabat bé.