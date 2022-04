Dos detinguts per estafar 14 mil euros a dues persones amb discapacitat

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la Comissaria de Sant Martí (Barcelona) han detingut dos homes de 44 i 49 anys, a qui se’ls atribueixen almenys dos delictes d’estafa pel mètode conegut com a falsos revisors.

Els fets es remunten a finals del mes de març, quan els presumptes autors van contactar telefònicament amb una de les víctimes, que tenia declarada una discapacitat intel·lectual, al·legant que pertanyien a una empresa de gas i que dos operaris s’hi desplaçarien per fer una revisió.

Van visitar la casa en tres ocasions, i sota excusa de tallar-li el gas van obligar a la víctima a fer tres pagaments successius (un per visita) per valor total de 3.300 euros, i van informar-lo que tornarien contactar amb la víctima per acabar la tasca de manteniment que suposadament es trobaven realitzant.

El 13 d’abril agents de seguretat ciutadana i d’investigació van posar en marxa un dispositiu policial on van detenir in fraganti els dos presumptes autors quan s’adreçaven altra vegada al domicili de la víctima.

A l’escorcoll els hi trobem 5925 euros en efectiu, documentació diversa relacionada amb l’estafa, talonaris per fer comprovants de pagaments i cobraments i roba associada als treballadors d’aquest sector.

Un cop identificats, un dels dos detinguts tenia vigent una ordre de detenció per uns fets que van succeir al gener, i del qual duien encara a sobre la documentació sostreta.

Amb el mateix modus operandi, aquest home es va presentar al domicili de les víctimes, una amb discapacitat intel·lectual i l’altre d’edat avançada, esgrimint ser d’una empresa energètica. Van informar-les que tenien un deute amb dita empresa i, en cas de no satisfer-la les hi tallarien el subministrament de llum i aigua.

Aquest fals operari va visitar el domicili de les víctimes en diferents ocasions, sol·licitant pagaments en cada una d’elles, i va estafar un total de 9970 euros.

Els agents de la unitat d’investigació de Sant Martí van poder identificar-lo i es va activar una ordre de detenció policial que va ser ratificada pel jutjat instructor de la causa.

Els detinguts van passar a disposició de l’autoritat judicial el 15 d’abril.

Pla d’Acció contra Víctimes d’Especial Atenció

Aquest pla d’acció, que es va posar en marxa el passat mes de gener, va adreçat a incrementar la seguretat de menors, persones d’edat avançada, amb discapacitat, LGTBI+, sense llar, migrades o en situació econòmica greu.

En aquest sentit, s’estableixen un seguit de mesures preventives, consells de seguretat i pautes d’actuació que permetin millorar la seguretat d’aquests col·lectius vulnerables.

Els objectius generals del Pla són:

- Evitar que persones vulnerables siguin víctimes d’il·lícits penals.

- Aconseguir que aquestes persones tinguin recursos/habilitats per poder prevenir fets delictius.

- L’acompanyament i assistència a les víctimes vulnerables quan han estat víctimes d’un fet delictiu.

Consells de seguretat

Per tal d’evitar robatoris i estafes, es recomana seguir els consell de seguretat següents:

Demaneu sempre que us mostrin l’acreditació.

En cap cas no permeteu el pas al vostre domicili a persones desconegudes, especialment si no heu concertat la cita amb l’empresa.

En el moment de la inspecció no doneu ni ensenyeu cap rebut, ni cap dada bancària.

No pagueu cap import en efectiu, el cost de la revisió es carregarà al rebut mensual

