Dos ciclistes morts i tres de ferits a Castellbisbal per l'envestida d'un cotxe que va fugir

Dos ciclistes han mort i tres més han resultat ferits, un de crític, en un accident de trànsit el passat diumenge al matí a Castellbisbal, al Vallès Occidental, a l'altura de l'estació de tren de FGC de Martorell-Vila.

Un cotxe hauria envaït el carril contrari i hauria envestit un grup de vuit ciclistes. Després de l'accident, el conductor del cotxe ha fugit.

Un dels ciclistes ha mort al lloc de l'accident. Posteriorment, el SEM ha confirmat que un dels ciclistes ferits que havia traslladat en helicòpter en estat greutambé ha mort en ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron. Tots dos eren de Rubí i tenien 67 i 72 anys.

Ara queden dos ciclistes ingressats a l'Hospital de Bellvitge: un es troba en estat crític i un segon en estat menys greu. El tercer ferit en l'accident ha rebut l'alta al mateix lloc dels fets.

Els altres tres ciclistes que anaven al mateix grup han resultat il·lesos.

Amb aquestes dues víctimes, són 111 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.

Sisd'aquestes víctimes mortals són ciclistes, quatre més que en el mateix període de l'any passat.

Detingut el presumpte conductor

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge al vespre un home per l'atropellament dels dos ciclistes.

Unes hores abans, havien localitzat el cotxe, aparcat a prop de Martorell. Es tracta d'un Opel Adam que estava en procés de compravenda. Per això ha estat difícil trobar-lo, ja que el propietari no és la persona que conduïa el vehicle.

"Aturar la sagnia"

Des de la Federació Catalana de Ciclisme demanen a les autoritats "que facin un esforç per mirar de reduir aquesta sagnia que tenim el col·lectiu"."No sé si dir-ne accident o homicidi. No és lògic atropellar vuit persones i no fer l'intent de frenada ni res",. També ha apuntat que el fet que el conductor hagi fugit del lloc de l'accident "encara augmenta les sospites que no s'ha aixecat el peu del gas''.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



Dol a Rubí

L'Ajuntament de Rubí ha decretat tres dies de dol oficial arran de l'atropellament. Segons ha informat la corporació local, les víctimes eren residents a Rubí, per la qual cosa s'han deixat a mig pal les banderes del consistori.